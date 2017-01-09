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Akyazı'da şehitleri anma yürüyüşü gerçekleşti



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SAKARYA (İHA) - Akyazı'da Sarıkamış şehitleri içi bir anma yürüyüşü gerçekleşti.

Akyazı Kaymakamlığı ve Akyazı Belediyesi tarafından ortaklaşa Sarıkamış şehitleri içi bir anma yürüyüşü gerçekleşti. Akyazı'da Sarıkamış harekâtının 102. yılında, Sarıkamış dağlarında şehit düşen tüm şehitlerimizi yâd etmek amacıyla Gazi Süleyman paşa Camii önünde toplanan Akyazı halkı Pazarköy mahallesine doğru yürüyüş yaptı. Akyazı İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ünlütürk, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahsin Karakaya, Orman işletme müdürü Mustafa Çalışkan, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Sivil Toplum kuruluşlarının temsilcileri, Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş ve mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Gerçekleşen yürüyüş Pazarköy Mahallesinde sona erdi.

Pazarköy'de Saygı duruşu ve istiklâl marşı ile başlayan şehitleri anma programı, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan'ın selamlama konuşması ile devam etti. Başkan Akcan, "Başta Sarıkamış şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi ruhlarını yâd etmek amacı ile gerçekleştirdiğimiz bu saygı yürüyüşüne katılan tüm Akyazılılara teşekkür ediyorum. 15 Temmuz da olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi gösterdiğimiz bu güzel günde tüm Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

İlçe müftüsü Mehmet Şenokur tarafından tüm şehitler için yaptığı duanın ardından program sona erdi.

(RŞ-İÇ)



09.01.2017 16:36:49 TSI

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