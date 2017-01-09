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Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı rakibini 2-1 mağlup etti



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı kendi evinde ağırladığı Gaziantep İşitme Engelliler Futbol Takımını 2-1 mağlup ederek averajla ikinci sıraya oturdu.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde bu yıl mücadele etmeye başladığı Türkiye İşitme Engelliler Deplasmanlı 1. Futbol Liginde oynayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, kendi evinde ağırladığı Gaziantep İşitme Engelliler Futbol Takımını 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan ve taraftarların ilgi gösterdiği maça hızlı başlayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, kaptan Mahmut Zafer Taştan ile Murat Karoğlu'nun penaltıdan attığı golle maçtan üç puanla ayrılmasını bildi. Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı aldığı galibiyetle puanını 15'e çıkardı ve averajla lider Niğde İşitme Engelliler Futbol Takımı'nın ardından ikinci sıraya yükseldi.

Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı Başkanı Mahmut Zafer Taştan, gelecek hafta deplasmanda karşılaşacakları lider Niğde İşitme engelliler maçı öncesi alınan bu galibiyetin önemine dikkat çekerek, hedeflerinin gelecek hafta liderlik koltuğuna oturmak olduğunu söyledi.

(CK-BRN-Y)



09.01.2017 16:38:50 TSI

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