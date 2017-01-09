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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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AK Parti ve MHP grupları yeni odalarında toplandı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 16:36
AK Parti ve MHP grupları yeni odalarında toplandı
AK Parti ve MHP grupları yeni odalarında toplandı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda belediye meclisindeki partiler için grup toplantı odaları hazırlandı. AK Parti ve MHP grupları, yeni yılın ilk grup toplantısını meclisteki yeni odalarında yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Yeni Meclis Toplantı Salonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu aratmıyor. TBMM disiplini ve konforunda tasarlanan salonda, Büyükşehir Meclisi'ndeki parti grupları için, grup toplantı odaları da hazırlandı. Özel dekore edilen odalarda meclis üyelerinin rahat çalışılabilecekleri, güzel bir ortam oluşturuldu. Meclis katında yer alan AK Parti, CHP ve MHP grup odaları, hizmet vermeye başladı.
AK Parti ve MHP grupları, bugün yapılan meclis öncesi grup toplantısını yeni odalarında gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in katılımıyla toplanan AK Parti Grubu, gündem maddelerini yeni odalarında görüştü. Meclis üyeleri, grup odalarında hayırlı kararlar almayı dileyerek, Başkan Türel'e teşekkür etti. AK Parti grubu, toplantının ardından Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisi'nde yemek yedi.
İl Başkanı Mustafa Aksoy başkanlığında toplanan MHP grubu da yeni yılın ilk grup toplantısını Büyükşehir Meclis Salonu'ndaki yeni odalarında yaptı.
(SÇ-SÇ-Y)

09.01.2017 16:40:49 TSI
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