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Alaplı'da kardan kapanan yollar açıldı



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti İl Genel Meclis üyesi Ayhan Akman, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açıldığını bildirdi.

AK Parti İl Genel Meclis üyesi Ayhan Akman, yaptığı açıklamada, üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı İlçede yaşamı etkilediğini belirterek ekipler gece gündüz iş makineleriyle kar küreme çalışması yaptığını söyledi.

Dün itibariyle kapalı olan 14 köy yolunu ulaşıma açıldığını anlatan Akman, "Kar yağışı nedeniyle Özel idareye bağlı ekiplerimiz gece gündüz kardan kapanan ana yolları açmak için yoğun mesai harcadı. Dün akşam itibariyle kapanan köy yolumuz bulunmamaktadır. Ekiplerimiz öncelikle diyaliz ve doğum hastaları olan hastalarımızın yollarını açık tutmaya çalıştı. 1 iş makinemiz 112 acil Servis için sürekli hazır bekletildi. Köylerimizin mahalle yollarında sıkıntılar olabilir. Onları da en kısa sürede açmaya çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

(EY-OA-Y)



09.01.2017 16:40:55 TSI

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