YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Acar'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı

Başkan Acar'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Ali Acar mesajında basın emekçilerinin özveri, emek ve zor ekonomik koşullar altında, tarafsız haber alma özgürlüğüne hizmet etmek üzere çalışırken hala ciddi riskleri de göğüslemek durumunda kaldıklarına vurgu yaptı.

Başkan Acar mesajında şunları kaydetti; "Gazetecilik; fedakârlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerimizin düzenli bir mesaisi olmadan, halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadele, her türlü takdirin üzerindedir.

10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek, basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kabul edilen bu özel günü maalesef çok sayıda tutuklu gazeteci ile karşılıyoruz. Geçmişte bilinmeyenleri, bazı çevrelerce gizli kalması istenenleri kamuoyuyla paylaştığı için vurulan, araçlarına bomba yerleştirilen gazetecilerin yerini, bugün tutuklu gazeteciler aldı. Bugün mesleğini onurlu bir şekilde sürdürme gayreti içinde olan tüm gazeteciler biraz buruklar.

Bugün aramızda olmayan, fakat kentimizde basın adına özverili çalışmalara imza atan İhsan Uludağ'ı ve Selçuk Kardaş'ı sevgi, saygı ve rahmetle anarak; her koşulda baskılara boyun eğmeden haber alma, dolayısıyla farkında olma özgürlüğümüzü beslemek adına çalışan, tarafsız, özgür, cesur gazeteciliği kendine meslek edinmiş tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, barışla bezenmiş, sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl geçirmelerini diliyorum."

(VE-MB-Y)



09.01.2017 16:41:01 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER