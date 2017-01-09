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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın'da yarın kar bekleniyor

09 Ocak 2017 Pazartesi, 16:40
Aydın'da yarın kar bekleniyor
Aydın'da yarın kar bekleniyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Ege Bölgesi'nde yarın beklenen kar yağışının özellikle İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; "Salı sabah ilk saatlerden itibaren İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde görülecek kar yağışının 3 ila 10 cm, yüksek kesimlerde 10 ila 15 cm örtü yapacağı tahmin edilmektedir. Kar yağışının öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yağmura döneceği beklenmektedir. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
(MB-Y)

09.01.2017 16:44:15 TSI
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