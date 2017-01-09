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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Rektör Doğru'dan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 16:43
Rektör Doğru'dan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı
Rektör Doğru'dan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Doğru, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Rektör Doğru, yayınladığı mesajda, "Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından ve temel taşlarından olan basın, her zaman ve her yerde doğru, tarafsız, ilkeli haber vererek, objektif davranarak haber alma özgürlüğümüzü sağlayan en etkili araçtır. Karşılaştıkları tüm olumsuz koşullara rağmen görevlerini yerine getirirken tarafsızlık ve objektiflik anlayışından ödün vermeden çalışan değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü gönülden kutluyor ve başarılar diliyorum" dedi.
(VO-MSA-Y)

09.01.2017 16:47:12 TSI
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