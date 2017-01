YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkanlar gazetecilerin bayramını kutladı

MERSİN (İHA) - Mersin'de siyasi parti, oda ve belediye başkanları, yayınladıkları mesajlarla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladılar.

Ercik: "Güçlü bir demokrasi istiyorsak basınımızın da güçlenmesine katkı sağlamalıyız"

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, güçlü bir demokrasinin güçlü bir basın ile mümkün olabileceğine dikkat çektiği mesajında, demokrasinin hakim olduğu ülkelerde basının çok önemli görevler üstlendiğini belirtti. "Güçlü bir demokrasi istiyorsak basınımızın da güçlenmesine katkı sağlamalıyız" diyen Ercik, halkın haber alma hakkının sağlanmasında önemli bir görevi yerine getiren basın mensuplarının daha iyi şartlarda görev yapabilmeleri için toplumsal olarak büyük görevler düştüğünü vurguladı. Ercik, "Halkın gözü ve kulağı olan basın çalışanlarımızın, toplumu her konuda bilgilendirme, aydınlatma ve kamuoyu oluşturma gibi görevleri toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan, bağımsız, tarafsız ve basın meslek ilkelerine uygun bir anlayışla yerine getirmeleri de büyük önem taşımaktadır" dedi.

Basın mensuplarının Türkiye'nin şeffaf, demokratik ve hür bir ülke olarak varlığını sürdürmesinde önemli katkılar sunduğunu kaydeden Ercik, "Yasama, yürütme ve yargı organlarından sonra 4. güç olarak gelen basınımızın her konuda yapıcı, toplumu doğru bilgilendirme amaçlı olarak, sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerine ve başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu vesile ile ulusal ve yerel medyamızda çalışan tüm basın emekçilerimizin gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Tuna: "Basın özgürlüğü, korunmalı ve geliştirilmelidir"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna da gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Mesajında, basının demokratik toplumların vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirten Tuna, toplumun aydınlatılması ve gelişimin sağlanmasında lokomotif görevi de üstlenen gazeteciliğin, büyük fedakarlık isteyen ve zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunun altını çizdi. Bir ülkede demokratik sistemin güçlü temeller üzerinde yükselmesinin, basın özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesine bağlı olduğuna vurgu yapan Tuna, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Zor şartlar altında görevini başarıyla yürüten basın mensuplarımız desteklenmeli ve onlara en iyi çalışma koşulları sağlanmalıdır. İlçemizde yaptığımız her çalışmada gerek haberleriyle gerekse manevi olarak bizi yalnız bırakmayan basın mensubu arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toroslar Belediyesi olarak karşılıklı güven ve saygı çerçevesinde basın mensubu arkadaşlarımızın hep yanında olduk ve bundan sonraki süreçte de olmaya devam edeceğiz."

Başkan Aktaş: "Basın 4'üncü kuvvet olduğunu 15 Temmuz'da gösterdi"

Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş ise mesajında, vatandaşın doğru haber alma hakkı noktasında basının kritik bir görevi olduğuna işaret etti. Bunun en güzel örneğinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşandığını dile getiren Aktaş, FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin, basın kuruluşlarının dirayetli tutumu ve Türk milletinin memleketine ve demokrasiye sahip çıkması sayesinde hain emellerini gerçekleştiremediklerini kaydetti. Aktaş, "Basın, yasama, yürütme ve yargının ardından 4'üncü kuvvet olduğunu o kara günde göstermiştir. Her demokratik ülkenin doğru, tarafsız, ilkeli basın yayın kuruluşlarına ve basın mensuplarına ihtiyacı vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi basın milletin müşterek sesidir. Bu yönüyle de önemli bir misyonu üstlenmektedir" dedi.

Vatandaşların artık sosyal medya araçları ve internet tabanlı basın yayın kuruluşları sayesinde bilgiye doğrudan ve hızla erişim sağlayabildiklerine de değinen Aktaş, şöyle devam etti: "Ancak habere ulaşma araçlarının bu denli çeşitlenmesi, kötü niyetli ve dezenformasyona dayalı haberciliği de beraberinde getiriyor. Bu nedenle ilkeli, basın meslek ilkelerine uyan gazetecilere her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızın ciddiyeti kanıtlanmış haber kaynaklarına yönelmeleri için gazetecilere her zamankinden daha çok görev düşmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum."

Bostan: "Basın demokrasinin vazgeçilmez unsurlarındandır"

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Levent Ali Bostan da basın çalışanlarını özverili çalışmalarından dolayı kutlayarak, mesajında şunları kaydetti: "Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri de basındır. Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili öğesi olan basın çalışanlarımızın çok zor şartlar altında önemli bir kamu görevi yürüttüğünün herkes bilincinde olmalıdır. Gazetecilik meslek olmaktan öte özveri gerektiren bir yaşam biçimidir. Toplumun bilgilendirilmesi sürecinde çok önemli görevler üstlenmiş olan gazetecilere minnettar olduğumuzu herkesin bilmesini isterim.".

Türkiye'nin çok zor günlerden geçtiği bu dönemde basının da bu zorlu süreçte önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Bostan, "15 Temmuz öncesi ve sonrasında ülkemiz üzerinde yaşanan oyunların tüm dünyaya tüm gerçekliği ile aktarılmasında basınımızın önemli bir rolü vardı. Özellikle darbe girişiminin savuşturulmasında basınımız yaptığı yayınlar ile önemli bir rol oynamıştır. Gazetecilerin sorunlarının çözülmesi, haklarının iyileştirilmesi, daha iyi çalışma ortamına kavuşturulması ortak dileğimizdir. Bu vesileyle başta ilimizde yerel ve ulusal basın temsilcileri olarak görevlerini en iyi şekilde yapanlar olmak üzere tüm basın yayın kuruluşundaki çalışanların '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, görevi başında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerim'' ifadelerini kullandı.

Aşut: "Basın, demokrasinin, toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında temel unsurlardan birisidir"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut ise gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basının, önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla demokrasinin, toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında temel unsurlardan birisi olduğunu vurguladı. Gazeteciler Günü'nü kutlayan Aşut, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Her ne kadar yasalarla bazı hakları güvence altına alınmış olsa da basın mensuplarının çoğu zaman çok zor koşullar altına çalıştıklarını, doğru haberi zamanında kamuya duyurabilmek adına zaman zaman canlarını bile tehlikeye attıklarını görüyoruz. Bizler her türlü kamu görevini kutsal kabul ediyoruz. Bu anlamda kamu adına bu büyük sorumluluğu alan basın mensuplarımızın temel hakları anlamında yapılan ve yapılması gereken her gelişmeyi Mersin iş dünyası olarak destekliyor ve gerçek demokrasi adına zorunlu görüyoruz."

Basının, görevini yaparken hukukun evrensel değerlerinden sapmaması, kişilerin temel hak ve hürriyetlerine saygıyı asla ihmal etmemesi gerektiğini de belirten Aşut, "Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerler olmalıdır. Basınımızın bu ilkeleri her zaman üstün tutacağına olan inancım tamdır. Bu ilkeleri öne çıkararak görev yapan Mersin basın mensuplarını MTSO olarak önemsiyor ve onların Mersin için ne kadar önemli ve değerli bir iş yaptıklarını biliyoruz. Değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına meslek ve özel hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

09.01.2017

