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Kağızman Kaymakamı Ercan Öter görevine başladı



(Fotoğraflı)



Serkan Çağlar

KARS (İHA) - Son yayınlanan mülki idare amirleri atama ve yer değiştirmesi kararnamesi ile Kağızman Kaymakamlığına atanan Ercan Öter görevine başladı.

Kaymakam Öter, "Kapımız her zaman halkımıza açıktır. İlçemizin her kesimi ile birlikte daha güzel bir geleceğin inşasını yapacağız." dedi.

Ercan Öter kimdir?

1978 yılında Beytüşşebap'ta doğdu. İlkokulu Dörtyol Nurettin Baransel İlkokulunda, Ortaokulu Dörtyol Merkez Orta Okulunda, Lise öğrenimini Dörtyol Lisesinde tamamladı. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. 2000 yılında bu bölümden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalında master eğitimine başladı. "Belediyelerin Mali denetimi" tez çalışması kabul edilerek master eğitimini bitirdi. Memuriyete Maliye Bakanlığı gelirler Genel Müdürlüğünde Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladı. Ankara ve İstanbul'da çalıştı. 2004 yılı Ağustos ayında Kaymakamlık mesleğine Diyarbakır Kaymakam adayı olarak başladı. Osmaniye'nin Sumbas ve Giresun'un Doğankent ilçelerinde Kaymakam vekilliği yaptı. Yurtdışı stajı çerçevesinde 9 ay boyunca İngiltere'nin Exeter Üniversitesinde yabancı dil eğitimi ve İngiltere'nin yönetim sistemi hakkında eğitim aldı. 2008 yılında askerlik görevini Hakkari İl Jandarma Komutanlığında kısa dönem olarak yaptı. 2007-2009 Osmaniye - Hasanbeyli Kaymakamı, 2009-2011 yıllarında Kahramanmaraş Çağlayancerit Kaymakamı, 2011-2014 tarihleri arası Kayseri İncesu kaymakamı olarak görev yapan Ercan Öter Aralık 2016 kararnamesi ile Kağızman Kaymakamlık görevine atanmıştır. Evli ve bir çocuk babası olan Kağızman Kaymakamı Ercan Öter İyi derece İngilizce bilmektedir.

(SÇ-AA-Y)



09.01.2017 16:52:40 TSI

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