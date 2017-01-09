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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Tokat'ta kar tatili

09 Ocak 2017 Pazartesi, 16:50
Tokat'ta kar tatili
Tokat'ta kar tatili

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat il merkezi ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı.
Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, il genelinde ilk ve orta dereceli okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini söyledi. İl genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kar tatili bir gün süre ile uzatılırken, Tokat Valiliği tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
(Nİ-SLH-Y)

09.01.2017 16:52:37 TSI
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