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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Başkan Gümrükçüoğlu: "Çamburnu'nda en küçük bir amaç değişikliği olmayacak"

09 Ocak 2017 Pazartesi, 16:56
Başkan Gümrükçüoğlu: "Çamburnu'nda en küçük bir amaç değişikliği olmayacak"
Başkan Gümrükçüoğlu: "Çamburnu'nda en küçük bir amaç değişikliği olmayacak"

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Sürmene'nin Çamburnu mevkiinde en küçük bir amaç değişikliğinin olmayacağını söyledi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı ilk toplantısı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısının açılışında Büyükşehir Belediyesinin son bir aylık çalışmaları hakkında Meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Gümrükçüoğlu, itfaiye teşkilatının il genelinde yapılanması için gerekli planlama çalışmalarının 2016 yılı içinde gerçekleştirileceğini ifade ederek, "İtfaiye çalışmalarımızı 2016'da hazırladık. Bu çerçevede ulaşılabilirlik hesapları da yapılarak yeni ünitelerin kurulması kararı alınmıştır ve önümüzdeki aylarda gerçekleştirilmiş olacaktır" dedi.
İtfaiye teşkilatı kurulacak ilçeleri tek tek sıralayan Gümrükçüoğlu, "Hazırladığımız plan dahilinde yeni itfaiye üniteleri oluşturacağız. Bu çerçevede Şalpazarı'nda müfreze ve ünite kurulması, Düzköy'de müfreze ve ünite kurulması, Tonya'da müfreze ve ünite kurulması, Hayrat'ta müfreze ve ünite kurulması, Çaykara ve Dernekpazarı'nın birlikte değerlendirilmesi Köprübaşı'nda ayrı bir ünitenin kurulması, Vakfıkebir ve Beşikdüzü'nün birlikte değerlendirilmesi, Akçaabat'ın münferit ve gereğinde etrafa yardım edecek şekilde donatılması, Yomra ve Arsin'in birlikte değerlendirilmesi, Araklı ve Sürmene'nin birlikte değerlendirilmesi ve Of'un ayrı değerlendirilmesi cihetine gidilmiş olacaktır. Bunun iş programını yapmış durumdayız. Buna dair KPSS ile birlikte personel alımını da İçişleri Bakanlığından talep ettik. Bu çalışmalar bu şekilde yerine getirilmiş olacaktır" şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, Meclisteki değerlendirmesinde ayrıca Sürmene'de meydana gelen orman yangının ardından bölgede asla bir amaç değişikliğine gidilmeyeceğini ifade etti. Gümrükçüoğlu, "Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu hocamızın da ifade ettiği gibi bölgede en küçük bir amaç değişikliği olmadan aynı güzelliği ile birlikte aynı orman alanının yaşatılmasının hemen temin edilmesi cihetine gidilecektir" ifadelerini kullandı.
(OK-ÖS-Y)

09.01.2017 16:59:41 TSI
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