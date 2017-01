YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Kocamaz: "Mersin zaman kaybedilmeden afet bölgesi ilan edilmeli"

Başkan Kocamaz: "Mersin zaman kaybedilmeden afet bölgesi ilan edilmeli"

- Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 2017 yılının ilk Meclis Toplantısı'nı Gülnar'da yaptı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, sel felaketinde hayatın normale dönmesi için tam kapasite çalıştıklarını belirterek, "Ama sanki bu işe Büyükşehir hiç girmemiş gibi konuşuluyor. Biz kendimiz için değil, gece gündüz karda, yağmurda kentin yaralarını sarmak için çalışan personellerimizin hakkının teslim edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mersin'de 136 bin 400 dönüm arazi su altında kalmış. Mersin zaman kaybedilmeden afet bölgesi ilan edilmeli" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından her ayın ilk Meclis Toplantısı'nın ilçelerde yapılması kararının alınması ile birlikte meclis üyeleri, 2017 yılı Ocak ayı birinci birleşimi için Gülnar'da buluştu. Toplantı Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda Suriye ve lrak'ta iç savaştan etkilenerek Türkiye'ye gelen ve sınır bölgelerindeki barınma yerlerinde yaşayan mültecilere doğrudan yardım yapılması veya yardım yapan ve kamu yararına çalışan Yardım Kuruluşu statüsündeki derneklere yardım yapılması teklifi ilgili komisyonlara gönderildi. Kırsalda yaşayan çocuklar ve dezavantajlı çocukların günümüz bilim ve teknolojisi ile buluşmalarını sağlayacak ve Mersin genelinde hizmet verecek olan Gezici Bilim Otobüsü Projesi için Mersin Üniversitesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülecek protokolün imzalanması için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a yetki verilmesi teklifi ilgili komisyonlara gönderildi.

Meclis Toplantısı'nda ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üye seçimi yapıldı. Meclis üyelerinin yaptığı oylama sonucu Hikmet Koç, Muhammet Uçar, Mehmet Topkara, Bayram Gönenler ve Cengiz Pınar Denetim Komisyonuna üye olarak seçildi. İdare tekliflerine ait 28, komisyon raporlarına ait 12 ve gündem dışı 14 maddenin görüşüldüğü toplantıda ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi genel sekreteri, yardımcıları ve daire başkanları ile meclis toplantısı boyunca video konferans sistemi ile bağlantı kuruldu.

Toplantının dilek ve temenni bölümünde konuşan Başkan Kocamaz, 29 Aralık'da meydana gelen sel felaketini değerlendirdi. Kocamaz, Mersin'in batısında yaşanan fırtına felaketi sonrasında, yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve son olarak yaşanan sel felaketi ile birlikte Mersin'in zaman kaybedilmeden afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sel felaketinin izlerini kısa sürede sildiklerini, hayatın normale dönmesi için tam kapasite çalıştıklarını ifade eden Kocamaz, "Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak hep birlikte çok büyük gayret gösterdik. Ama şunu belirtmem gerekirse Karayolları Genel Müdürlüğü ve DSİ hem kar ile ilgili çalışmalarda hem de sel felaketinde sınıfta kaldı. Karayollarından 18, DSİ'den 16 araç sahada iken, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tam 464 araç ile gece gündüz aralıksız çalıştık. Ama sanki bu işe Büyükşehir hiç girmemiş gibi konuşuluyor. Biz kendimiz için değil, gece gündüz karda, yağmurda kentin yaralarını sarmak için çalışan personellerimizin hakkının teslim edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Yağmurun gece boyunca yağdığını, derelerin temizlenmemiş olduğunu ve otobanın oluşturduğu göletlerin önü alınmaz bir şekilde denize boşaldığını kaydeden Kocamaz, "Bu derelerin tamamının ıslah edilmesi lazım. Toroslar ve Akdeniz bölgesinde bu taşkın derelerinin önü kapanmış durumda. Tabi bunların bir kısmı normal kapanırken bir kısmı da menfezlerle kapanmış durumda. Bu menfezlerden su geçmiyor. Sel felaketinin yaşandığı gün biz sabahtan itibaren sahadaydık. Dereler hep dolu dolu akıyordu. Mezitli deresi güya ıslah edilmişti ama birçok yerinde tahribatlar oldu, taşlar sürüklendi ve bu ıslah edilmemiş dereler yüzünden Mersin bu afeti yaşadı. Bu bir afet ve yüzde yüz altyapıyı yapmış olsanız da bu miktarda yağışı taşıma şansı yok, 6 saat içerisinde 161.4 kilo gram yağmur yağıyor, 24 saat içerisinde 199 kilogram yağmur düşüyor ve hiçbir altyapı aniden gelen bu olayı taşıyamaz" şeklinde konuştu.



"Bir şekilde acil olarak derelerin ıslah edilmesi lazım"

Vatandaşlardan derelere ruhsat verildiği ile ilgili tepkiler geldiğinin ancak bu derelere ruhsatın kendileri tarafından verilmediğinin, daha önceden verildiğinin altını çizen Kocamaz, "Sel felaketinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 2 vatandaşımız da hala kayıp. Biz Yalınayak deresine gittiğimiz zaman belediyelerin boru koyup bir çare bulduklarını gördük. Bu afeti kutu menfezler kaldıramaz, Yalınayak deresinin etrafına mutlaka köprülerin yapılması lazım. Dolayısıyla hiç bir bahanenin arkasına sığınmaya gerek yok. Bir şekilde acil olarak derelerin ıslah edilmesi lazım. Yapamayız diyorlarsa parayı bize göndersinler, biz bu yıl sonuna kadar yaparız" dedi.

Geçmiş tarihte afet fonundan gelen paranın tamamını Tarsus'ta dere ıslahları için kullandıklarını ifade eden Kocamaz, şöyle devam etti:

"2000 ve 2001 yıllarında Tarsus'u iki yıl üst üste sel bastı. O zaman yaklaşık 60 bin dönüm arazi su altında kalmıştı, bu yılki felakette 90 bin dönüm arazi su altında kalmış. Ama çok şükür Tarsus'un merkezinde bir sıkıntı yok. Bunun da nedeni o dönemde belediyelere Afet Fonu'ndan para geliyordu ve o paranın tamamını biz dere ıslahlarında kullandık. Tarsus'un içerisinde 42 kilo metre dere ıslahı yaptık. Mersin'de 136 bin 400 dönüm arazi su altında kalmış. Ankara'nın buraya bir öncelik ya da ayrıcalık tanıma mecburiyeti var."

MESKİ'nin Mersin genelinde yağmur suyu ile ilgili bir master plan çalışması yaptığını ve bu çalışmanın Aralık ayının ortasında tamamlandığını söyleyen Kocamaz, dere ıslahlarının yapılması için Bakanlığın talep etmesi halinde bu projeden yararlanabileceklerini ifade etti. Kocamaz, "Bizim de hedefimiz 2017 yılında bu yağmur suyu drenajlarına başlamak. Çünkü Mersin'deki yeni açılan yatay yollarda drenaj yok, drenaj olmadığı için, her yer asfalt olduğu için ya da bina olduğu için yağmur suları tutunamıyor ve şehrin içine doluyor. Bu suları yukarılardan bir yerlere taşımamız ve aşağılara inişini engellememiz lazım. Bununla ilgili Bakanlık dere ıslahlarının bir an evvel yapılması için isterse bizim projelerimizi de kullanabilir" diye konuştu.

Mersin merkez ilçe belediye başkanlarıyla dere yataklarının imar alanından çıkarılması konusunda ortak karara vardıklarını ifade eden Kocamaz, "Biz merkez ilçelere öncelik tanıyarak 1/5000 nazım imar planı ile ilgili ilçe belediye başkanlarımızla toplantılar yaptık. Orada da derelerin mutlaka imar alanından çıkarılması konusunda ortak karara vardık. Bununla ilgili imar planında yeniden düzenlemeler yapılıyor. Tabi bunları yaparken de oradaki arsa sahibi olan insanları mağdur etmememiz lazım" ifadelerine yer verdi.

(KRY-Y)



09.01.2017 17:00:28 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER