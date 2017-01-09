YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Balıkçı gemileri poyraz nedeniyle Edremit'e demirledi.

Balıkçı gemileri poyraz nedeniyle Edremit'e demirledi.



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Kuzey Ege'de yaşanan olumsuz hava kuşulları denizleri de etkiledi. Yakaladıkları balıkları indirmek için sakin bir liman arayan 7 balıkçı gemisi Edremit'in Akçay iskelesine demirledi.

Bölgede etkili olan kar yağışı ve poyraz karada olduğu kadar denizde de hayatı olumsuz etkiliyor. Ege açıklarında tutukları balıkları limana getirmek isteyen balıkçılar Edremit Körfezinde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Akçay İskelesine demirlediler. Balıkçılar bir yandan fırtınanın etkisinden kurtulurken bir yandan da avladıkları balıkları karaya çıkardılar. Genelde yaz aylarında gezi teknelerinin limanladığı Akçay İskelesinde 7 balıkçı gemisinin yan yana demirlemesi büyük ilgi çekti.

(EME)



09.01.2017 17:00:26 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER