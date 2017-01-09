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Manisa'da 477. Mesir Festivali hazırlıkları sürüyor



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MANİSA (İHA) - Bu yıl 477. kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali öncesi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ev sahipliğinde değerlendirme toplantısı yapıldı.

UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesinde yer alan ve bu yıl 477. kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali öncesinde değerlendirme toplantısı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Basın-Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve mesir komitesi üyeleri katıldı. Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı ve Basın-Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, katılımcılara 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kutlamaları hakkında bilgiler verdi. Manisa'nın dünyaya tanıtımı açısından önemli olan ve 23 Nisan tarihinde yapılacak olan mesir saçımı ile son bulacak olan festival programı hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

(SC-Y)



09.01.2017 17:03:37 TSI

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