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Başkan Tuna'ya doğum günü sürprizi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi personeli, Belediye Başkanı Hamit Tuna'ya sürpriz bir doğum günü hazırladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kutlamaya, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Ahmet Ünal ve yönetim kurulu üyeleri de katılırken, Toroslar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Erdinç, Başkan Tuna'ya bir çiçek ve kendi yaptıkları nostaljik masayı hediye etti.

Personelinin alkışları eşliğinde hazırlanan doğum günü pastasını kesen Başkan Hamit Tuna, yapılan kutlamanın kendisini duygulandırdığını ifade ederek, "Değerli personelime ve basın mensubu arkadaşlarıma bu güzel jestlerinden ve kendi yaptıkları böyle güzel bir hediyeden dolayı teşekkür ediyorum. Sizinle yol yürümekten ve hep birlikte Toroslarımızı güzelleştirmekten dolayı çok memnun ve mutluyum. Ekip işiyle gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalarımızın daha da artmasını temenni ediyorum" dedi.

Daha sonra Belediye personeli de Başkan Tuna'nın doğum gününü kutlayarak, iyi dileklerini ilettiler.

(KRY-Y)



09.01.2017 17:05:09 TSI

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