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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkari ekibinden bölge birinciliği

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:07
Hakkari ekibinden bölge birinciliği
Hakkari ekibinden bölge birinciliği

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Tenis Gençler Grup Yarışmasında Hakkari ekibi bölge birincisi oldu.
2 Ocak 2017 tarihinde Mersin Tenis Kompleksinde açılışı gerçekleştirilen bölge şampiyonası 21 genç erkek takımı ile toplam 126 erkek sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Burada kıyasıya mücadele eden Hakkari Anadolu Lisesi Genç Erkek Takımı; Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Malatya ve Nevşehir takımlarını yenerek bölge şampiyonasında grup birincisi olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Hakkari Tenis İl Temsilcisi ve aynı zamanda tenis antrenörü olan Nevin Erik, yaklaşık üç aydır bölgenin ağır hava şartlarına aldırmadan her gün antrenman yaparak grup şampiyonasına hazırlandıklarını söyledi. Erik, "Burada asıl başarı sporcularımızın, ama ben bir detaya değinmek istiyorum. Valimiz Sayın Cüneyit Orhan Toprak, tüm spor branşlarına verdiği desteklerinden ötürü başta şahsım, kurumum ve sporcularımız adına teşekkür eder, şükranlarımızı sunarım. Sayın valimizin ilimize gelişinden sonra Hakkari Anadolu Lisesi Spor Salonuna tenis sahası çizdirerek bizlere tenis oynama ve sporcularımızı yetiştirme imkanı sağladı. İnşallah bizde valimize ve kurum yetkililerimize elde edeceğimiz başarılarla gururlandıracağımızı umuyoruz. Şampiyon olan takımımız, 15 Ocak 2017 tarihinde İzmir ilinde yapılacak olan Okullar Arası Genç Erkekler Tenis Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecekler. Takımımıza başarılar diliyoruz" dedi.
(FT-MSA-Y)

09.01.2017 17:11:14 TSI
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