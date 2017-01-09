YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bodrum'da sahiller temizleniyor

Bodrum'da sahiller temizleniyor



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle çöp ve yosunların birikmiş olduğu sahiller belediye tarafından temizleniyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şiddetli rüzgâr ve dalgalar nedeniyle kirlenen sahilde kumsal temizliğini iki kepçe ve dört kamyon yardımıyla gerçekleştirdi. Yaklaşık on beş kamyon çöp ve yosunun alındığı sahil, eski temiz görüntüsüne tekrar kavuşturuldu.

Sahil temizleme çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, kış ayları boyunca kirlenen sahillerin periyodik olarak temizliğinin yapılacağını belirtti.

(MB-Y)



09.01.2017 17:12:39 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER