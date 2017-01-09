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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Evinden çıkamayan engelli ve yaşlılara ekmek ve süt yardımı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:10
Evinden çıkamayan engelli ve yaşlılara ekmek ve süt yardımı
Evinden çıkamayan engelli ve yaşlılara ekmek ve süt yardımı

(Fotoğraflı)

Harun Basat
İSTANBUL (İHA) - Bağcılar Belediyesi, aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi yüzünden evlerinden dışarı çıkamayan yaşlı ve engellilere süt ve ekmek dağıttı. Engelli Server ve Ali Çetin çifti uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, yine engelli Dursun Karaoğlu da, "Biri engelli beş çocuğum var. Belediyemiz bizi bu soğuk kış günlerinde unutmadı" diye konuştu.
Yaşama Destek Projesi'yle ilçede yaşayan engelli ve yaşlılara yönelik hizmetler veren Bağcılar Belediyesi onları kışın da unutmadı. Yoğun kar yağışı ve tipinin etkisi altına giren ilçede yaşayan yaşlı ve engellilere süt ve ekmek dağıtıldı.
Proje kapsamında ilçedeki engelli ve yaşlıların evleri ziyaret edilerek saç, sakal tıraşı ile tırnak bakımı yapılıyor. Diğer yandan temizlik ekipleri tarafından evleri baştan aşağı temizleniyor. Kış aylarında da engelliler ve yaşlıları unutmayan Bağcılar Belediyesi onlara temel gıda malzemesi dağıtıyor.
"Kar ve tipi sebebiyle dışarı çıkamıyoruz. "
Yaşama destek projesi kapsamında evleri ziyaret edilenler biri de engelli Ali ve Server Çetin çifti oldu. Yoğun kar ve tipi sebebiyle evden dışarı çıkamadıklarını ifade eden Server Çetin, "Önceden hiç alışık olmadığımız güzelliklerle karşılaşıyoruz. Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'ya çok teşekkür ediyoruz, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Bu kış da yine kapımızı çaldılar. Bağcılar'da yaşamaktan dolayı çok şanslıyız." diye konuştu. Eşi Ali Çetin de soğuk hava ve yoğun kar yağışında dışarı çıkmakta zorlandıklarını belirterek zaman zaman ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını söyledi.
"Temel ihtiyaçlarımız karşılanıyor. "
2'si ikiz beş çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi engelli Dursun Karaoğlu da aynı zamanda akciğer hastalığı olduğunu belirtti. Bir çocuğunun da engelli olduğunu belirten Karaoğlu, bu yüzden yoğun kar yağışı sebebiyle dışarı çıkmakta zorlandığını ifade etti. Karaoğlu, "Belediyemiz zor zamanlarda hep yanımızda oluyor. Bu yıl da kış mevsimi çok şiddetli kar yağışıyla geçiyor. Bize temel gıda malzemesi getirdiler. Teşekkür ediyorum." dedi.
"Onlara hizmetimiz kışın da devam ediyor "
Sosyal belediyecilik hizmetine her zaman öncelik verdiklerini ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, engelli ve yaşlıların günlük yaşamlarını sağlıklı ve huzur içerisinde geçirmeleri için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Çağırıcı, onların kişisel bakımının yanı sıra evlerinin de baştan sona temizlendiğini kaydetti. Kış aylarının çetin geçtiğini hatırlatan Çağırıcı, bu yüzden evinden dışarı çıkmakta zorlanan engelli ve yaşlıları evlerinde ziyaret ederek ekmek ve süt verdiklerini belirtti. Çağırıcı, "Onların hayır dualarını alıyoruz. Özellikle yaşlılarımızın hayatlarının geri kalanını huzur içerisinde geçirmesini istiyoruz. Kış şartları olmasına rağmen onlara hizmetlerimiz devam ediyor." diye konuştu.
(HB-EY-Y)

09.01.2017 17:12:53 TSI
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