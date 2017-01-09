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GAP Yenev'in resmi açılışı yapıldı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi bünyesinde bulunan GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezinin (GAP YENEV) açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Türkiye'de bulunan tüm üniversite, sanayi, kamu ve özel kuruluşlar ile potansiyel girişimcilerin yararlanabileceği bir Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi altyapısı kurma amacı ile Kalkınma Bakanlığı'nın desteği ile Harran Üniversitesinde hayata geçirilen GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Şanlıurfa'da gerçekleştirilen toplu açılışlar kapsamında hizmete girdi.

Merkez ile yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi adına stratejik öneme sahip sektörlerin bilim temelli gelişimine olanak sağlaması amaçlanan GAP YENEV, Nitelikli eğitim imkânlarının, yeni teknolojik buluşların gelişmesine destek verecek, Bölge'ye yeni yatırımları cazip kılacak, yerel ve uluslararası firmalar ile araştırma merkezleri arasında işbirliği fırsatları oluşturulacak. Merkez vasıtasıyla, zengin yenilenebilir enerji potansiyeli ve henüz bakir sayılabilecek enerji verimliliği olanaklarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi için önemli bir fırsata dönüşmesini sağlayacaktır.

Merkez binasında, 100 kw kurulu güce sahip, toprak kaynaklı ısı pompası vasıtasıyla mekanik tesisattaki soğutucu ve ısıtıcı akışkana doğal ısıtma ve doğal soğutma sağlamaktadır.

Sürdürülebilir, düşük enerji tüketimli bir konsepte tasarlanan Merkez Binası, Leed-gold sertifikasına aday, özel bir mimariye sahip ve aşağıda belirtilen laboratuvar alt yapısına uygun bir şekilde inşa edilmiştir.

Sürdürülebilir, düşük enerji tüketimli bir konsepte tasarlanan Merkez Binası, Leed-gold sertifikasına aday, özel bir mimariye sahip ve aşağıda belirtilen laboratuvar alt yapısına uygun bir şekilde inşa edilmiştir. Güneş Termal Laboratuvarı, Biyokütle Laboratuvarı, İnce Film Hücre ve Sol-Jel Laboratuvarı, Fotovoltaik Sistemler ve Güç Elektroniği Laboratuvarı, Akış ve Isı Transferi Laboratuvarı, Enerji Verimliliği Laboratuvarı, Dijital Tasarım ve İnovasyon Laboratuvarı, Yüksek Başarımlı Bilgisayar Laboratuvarlarını bünyesinde barındırmaktadır.

(BB-BRN-Y)



09.01.2017 17:15:17 TSI

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