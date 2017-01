YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milletvekili Fırat'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Milletvekili Fırat'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı



ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, toplumun aydınlatılmasında ve bilgilendirilmesinde, demokrasinin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında büyük rol oynayan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Gazetecilerin birçok zorluğa göğüs gererek, gecesini, gündüzüne katıp, yaz-kış, tehlikeli-tehlikesiz demeden canla başla çalışarak yaptıkları haberlerle kamuoyuna haber ve bilgi akışını objektif bir şekilde sağladıklarını belirten Milletvekili İbrahim Halil Fırat, toplumumuzun vicdan ve duygularına tercüman olma misyonunu taşıdıklarını söyledi.

Milletvekili Fırat mesajında, "Kendi sorumluluğunun bilincinde olan, özgür ve tarafsız bir basın demokrasinin vazgeçilmez gereklerindendir. O halde Demokrasimizin vazgeçilmezi saydığımız basınımız, her zaman ve her koşulda, kamu yararını göz önünde bulundurarak, yansız ve ilkeli habercilik anlayışını benimsemeli, meslek etiğini her şeyin üstünde tutarak, kişilik haklarına saygılı, ülke gerçeklerine ve milli değerlere duyarlı olmalıdırlar.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemizi ele geçirmeye yönelik darbe teşebbüsünden sonra, ulusal ve uluslararası bazı basın kuruluşları, adeta Türkiye'ye karşı negatif bir algı kampanyası yürütmüş, televizyon kanalları, haber siteleri, gazeteler ve sosyal medya aracılığı ile kaynağı doğrulanmayan haberler yapmışlardır. Böylelikle basın etiği ayaklar altına alınmış, antidemokratik bir dil kullanılarak sınıfta kalmışlardır.

AK Parti olarak bizler basının gücüne, halkın haber alma hakkına inanan bir partinin neferleri olarak basın özgürlüğünü hep savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Devletini, milletini düşünmeyen, kendi çıkarları doğrultusunda taraflı haber yapan basın mensuplarını da kınamaya devam edeceğiz.

Basın çalışanlarının başta özlük haklarının iyileştirilmesi, rahat, özgür, bağımsız ve tarafsız bir şekilde görev yapması, hepimizin ortak dileği ve sorumluluğudur.

Bu vesileyle, insanların ortak sesi, gözü, kulağı olan, kamu yararı gözeterek, basın meslek ilkeleri doğrultusunda görevlerini başarıyla ifa eden başta gazetecilerimiz olmak üzere basın ve yayın kuruluşlarımızın tüm çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutlarım. İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışından taviz vermeksizin yerine getirdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler dilerim" dedi.

09.01.2017 17:13:35 TSI

