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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Ataşehir'de belediyenin kar temizleme çalışmasına vatandaştan destek

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:14
Ataşehir'de belediyenin kar temizleme çalışmasına vatandaştan destek

(Fotoğraflı)

Mustafa Biçer
İSTANBUL (İHA) - Ataşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle yoldan kalan araçlara yardım etti, kar temizleme çalışması yaptı. Cadde ve sokaklarda belediyenin çalışmasını gören vatandaşlar da kiplere yardım etti.
İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı Ataşehir ilçesini de olumsuz etkiledi. Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 400 personel ve 52 araçla kardan dolayı kapanan yollarda çalışma yapıyor. İlçedeki kapanan yolları açmak için 700 ton tuz, 100 ton solüsyon kullanıldı. Belediye ait araçlar karı küreyerek yollarda tuzlama çalışması yaptı. 400 personel yollardaki karı küreklerle temizledi. Belediye ekiplerinin çalışmasını gören vatandaşlar dışarı çıkarak yardımda bulundu. Ellerine kürekleri alan vatandaşlar belediye ekipleriyle beraber karları yoldan kürüdü.
Ayrıca belediyenin kar araçları 112 acil servisle ve cenaze aracıyla birlikte ara sokaklara girilerek sokaklarda kar kürüme çalışması yapıyor. Kar çalışması hakkında bilgi veren Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Deniz Kutlu "İstanbul'da son derece kış ayı ile karşı karşıyayız. 24 saat boyunca 400'e yakın personelimizle vardiyalı bir şekilde çalışıyoruz. Ama kolay değil şartlar son derece zor. Çünkü tipi ile beraber eden bir kar yağışı ile karşı karşıyayız. Bu da tabi yolların kullanılmaması durumunda hızlı bir şekilde kapanmasına neden oluyor. Ana ulaşım yollarını açık tutuyoruz. Şu ana kadar minibüs, otobüs güzergahları açık. İlçemizde hastane ve ibadethane bölgelerinde temizliklerimizi yapıyoruz. Burada gördüğümüz gibi vatandaşlarımızda yardım ediyor" şeklinde konuştu.
Çalışmalara yarım eden Hasan Tekel isimli vatandaş, "Ben geldim, işçiler burada çalışıyorlar. Küreği aldım, arkadaşlarım ayardım için buraya geldim. Acayip kar yağıyor. Bütün her şeyi belediyeden beklemeyelim. Hepimiz topluca çalıştığımız zaman tez bitirmemiz daha iyi olur. Herkes birbirine yardımcı olduğu zaman Türkiyemiz daha güzel olur" dedi. İçerenköy'de ikamet eden Müesser Erkoç, "Ataşehir Belediyesi'nin çalışmadığını söylüyorlar. Ama görsünler nasıl hizmet görüyorlar. Baksınlar, görsünler ondan sonra görsün herkes" ifadelerini kullandı.
(ÖFA-Y)

09.01.2017 17:18:48 TSI
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