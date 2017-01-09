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Ayvalık ve Gömeç, Halep'i unutmadı



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Haber : Suat Salgın

Kamera : Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinden Suriye'nin Halep kentine 2 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfının Halepliler için "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında, Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde vatandaşların yoğun katkılarıyla 2 tır dolusu yardım malzemesi Halep'te yaşayan mağdurlara teslim edilmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısına gönderildi.

Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Gömeç Müftüsü ve Ayvalık Müftü Vekili İsmail Yıldız, Halep'e gıda başta olmak üzere battaniye, giyim eşyaları, temizlik ve tıbbi malzemelerden oluşan 2 tır yardım malzemesi hazırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yardım kampanyasının Ayvalık ve Gömeç Kaymakamlıklarının oluru ve her iki ilçedeki din görevlilerinin camilerde verdiği vaazlarla yardım çağrılarının sonucunda gerçekleştirildiğini anlatan Müftü Yıldız, "Bu malzemeler halk tarafından toplanarak bizlere teslim edildi. Biz, başlattığımız bu kampanya da her iki ilçede bir tır yardım malzemesi toplamayı öngörüyorduk. Ancak halkımızın Halep konusunda ki üstün yardım sever duyguları ve hassasiyeti nedeniyle şu anda bu hedefimizi aştık ve 2 tır yardım malzemesine ulaştık" dedi.

İsmail Yıldız yaptığı açıklamada, "Halep'te şu anda çadırlarda yaşayan kardeşlerimize Türkiye Diyanet Vakfı'nın Gömeç ve Ayvalık Şubeleri aracılığıyla bu yardımları tırlarla Cilvegözü sınır kapısına gönderiyoruz. Yardım malzemeleri içerisinde 130 çuval un ve 1 tonun üzerinde zeytinyağı ile 600 kilogramın üzerinde zeytin de var. Gömeç ve Ayvalık ilçelerimizde ki toplam yardım malzemelerinin değeri yaklaşık 180 bin liradır." diye konuştu.

2 tır dolusu yardım malzemesi Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'nın da katılımıyla düzenlenen törenle dualar eşliğinde Halep'e gönderildi.

(SS-EME)



09.01.2017 17:19:59 TSI

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