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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın Gazeteciler Gününü kutladı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:18
TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın Gazeteciler Gününü kutladı
TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın Gazeteciler Gününü kutladı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - TBMM Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak bir mesaj yayımladı.
Başkanvekili Ahmet Aydın yayımlamış olduğu mesajında, "Haber peşinde insanları aydınlatmak, doğruyu ve gerçeği tüm açıklığıyla aktarmak için hiç bir zorluktan kaçınmayarak her an ve her yerde görev yapan gazeteciler mesleklerini icra ederken kamuya en büyük hizmetlerden birini vermektedirler.
Dünyanın, bölgemizin ve ülkemizin özellikle son yıllarda yaşadığı sıcak gelişmeler, an be an değişen gündem konuları gazetecilik mesleğinin bu manada ne kadar büyük önem arz ettiğini bizlere göstermektedir.
Böylece şunu bugün çok daha iyi anlıyoruz ki, mesafelerin ve uzaklıkların kalmadığı dünyada herhangi bir zaman ve yerde meydana gelen bir hadisenin an itibariyle avucumuzun içine saniyeler içinde ulaşması ne kadar önemli bir gelişmeyse, gazetecilerin o hadiseyi takipleri ve ardındaki zorlu süreci yaşamaları ve bize nakletmede gösterdikleri gayrette bir o kadar önemlidir.
Her zaman kamuoyonu bilgilendirmek ve aydınlatmak için görevlerinin başında olan değerli basın mensuplarının Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, kendilerine, ailelerine sağlık ve başarılar temenni ediyorum" cümlelerini kullandı.
(CK-AHM)

09.01.2017 17:21:25 TSI
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