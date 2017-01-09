YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Sekmen: "Erzurum'un Bab-ı Ailisi Anadolu'nun gür sesidir"

Başkan Sekmen: "Erzurum'un Bab-ı Ailisi Anadolu'nun gür sesidir"



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sekmen, yayımladığı mesajda, şu görüşlere yer verdi: "Medya; kitle iletişiminde gerekli araçlarla bu hizmeti sunan yapının temel ifadesidir. Demokratik kültürümüzün en önemli parçalarından birisi olan medya kuruluşlarımız, sorumluluklarının bilincinde olarak, hem demokrasimizin gelişmesine hem de birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkıda bulunmaktadır. Erzurum'un Bab-ı Alisi Anadolu'nun gür sesidir. Gerek milli mücadele döneminde gerekse de Türkiye'nin Basın Tarihi'ne 141 yıldır katkı sunan Erzurum'un yazılı ve görsel yayın kuruluşlarında görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Aziz milletimizin hür ve gür sesi olan Erzurum medyasını özellikle 15 Temmuz Demokrasi Destanı'nda gösterdiği milli duruştan ötürü de bir kez daha kutluyorum. Yaptıkları haberlerle Anadolu'daki bu şahlanışı televizyon, gazete, dergi ve internet sitelerinin manşetlerine taşıyan, Türkiye'nin demokrasi nöbetlerine ilham kaynağı olan gazetecilerimizin dile getirdiği ve kaleme aldığı haberler aziz vatanımızın milli ruhuna adeta yön vermiştir. İstiklal ve istikbal mücadelemizde, Dadaşın bütün terör odaklarına ve vatan hainlerine verdiği mesajları an ve an ülke kamuoyuna sunan Erzurum'un cefakâr, vefakâr, vatan ve memleket sevdalısı gazetecilerinin bu anlamlı gününü kutluyor, ilimizin kalkınma seferberliğine fikir, düşünce ve yaptıkları haberlerle destekte bulunan habercilere mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum."

(ERZ-AA-Y)



09.01.2017 17:21:31 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER