09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 95 santime ulaştı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:18
Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 95 santime ulaştı
Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 95 santime ulaştı

(Fotoğraflı)

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA)-Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 95 santimetreye ulaştı.
Kayak ve kış turizmin önemli merkezlerinden biri haline gelmeye başlayan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde dün gece itibariyle etkili olan kar yağışının ardından kar kalındığı kayak pistlerinde 95 santime ulaştı. 2 bin 552 metre zirveye sahip olan kayak merkezinin zirvesinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili olurken, buralarda kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Şehir merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezinde etkili olan yağışın ardından kar ezme aracıyla pistler kayak yapmaya hazır hale getirildi.
Kayak merkezinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
(UY-TB-Y

09.01.2017 17:22:15 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Demirgil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

DEMİRGİL, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
5 il için buzlanma ve don uyarısı
YEREL

5 İL İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI
Koyulhisar'dan Halepliler'e 1 TIR yardım gönderildi
YEREL

KOYULHİSAR'DAN HALEPLİLER'E 1 TIR YARDIM GÖNDERİLDİ
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN KUVVETLİ BUZLANMA VE DON UYARISI

Sivas-Malatya karayolu ulaşıma açıldı
YEREL

SİVAS-MALATYA KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI
Vali Gül: &quot;Basının varlığı bizlere güç veriyor&quot;
YEREL

VALİ GÜL: "BASININ VARLIĞI BİZLERE GÜÇ VERİYOR"
Başkan Aydın'dan karla mücadele ekiplerine çay ikramı
YEREL

BAŞKAN AYDIN'DAN KARLA MÜCADELE EKİPLERİNE ÇAY İKRAMI
Koyulhisar'da elektrik ihtiyacı güneşten karşılanacak
YEREL

KOYULHİSAR'DA ELEKTRİK İHTİYACI GÜNEŞTEN KARŞILANACAK
SESOB Başkanı Köksal'dan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

SESOB BAŞKANI KÖKSAL'DAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Sivas'ta karın keyfini çocuklar çıkardı
YEREL

SİVAS'TA KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI
Ziraat Odası Başkanı Çetindağ'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

ZİRAAT ODASI BAŞKANI ÇETİNDAĞ'DAN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Sivas'ta 795 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL

SİVAS'TA 795 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Sivas'ta eğitime kar engeli
YEREL

SİVAS'TA EĞİTİME KAR ENGELİ
Gürün'de eğitime kar engeli
YEREL

GÜRÜN'DE EĞİTİME KAR ENGELİ
Sivas'ta kayalıklardan düşen avcı öldü
YEREL

SİVAS'TA KAYALIKLARDAN DÜŞEN AVCI ÖLDÜ

Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
ÇEDAŞ, resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirecek
YEREL

ÇEDAŞ, RESİM YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRECEK
Sivas-Malatya karayolu trafiğe kapandı
YEREL

SİVAS-MALATYA KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI