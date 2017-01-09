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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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AGAD Başkanı İbrahim Aslan;

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:19
AGAD Başkanı İbrahim Aslan;
AGAD Başkanı İbrahim Aslan;
- "Basın mensuplarına daha geniş olanaklar sağlanmalı"

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Faal Gazetecilere Cemiyeti Başkanı (AGAD) İbrahim Aslan ve Yönetim Kurulu üyeleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Adıyaman'daki basın mensuplarına bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Adıyaman'da günlük yayım yapan Günebakış ve Işık Gazetelerini ziyaret eden AGAD Başkanı Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaret esnasında basın ve basın mensuplarının sorunları üzerine bilgi alış verişinde bulundu. Ziyaretler ile ilgili açıklamalarda bulunan AGAD Başkanı İbrahim Aslan, "Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman yerelinde de basın mensuplarımız yoğun bir şekilde çalışarak haber üretmeye çalışmaktadırlar. Çoğu zaman haber konusunda sıkıntılar yaşanmış olsa dahi basın her zaman görevini yapmaktadır. Bilinmelidir ki basın halkın gözü, kulağı ve sesidir. Bunu da ancak özgür basın olarak gerçekleştirebilir. Basının özgür olmadığı bir yerde halk hiçbir şekilde sesini yetkililere iletemez. Yetkililer de hizmetlerini halka yansıtamaz. Bu sebeple basının yapmış olduğu her haber sonrası mutlaka ilgili kurumlar harekete geçerek sorunları ivedi bir şekilde çözüme kavuşmuştur. İlimiz Adıyaman'da ki bütün hizmetlerin halka ulaştırılmasında basının emeği yadsınamaz. Adıyaman'a üniversitenin, okulların, yolların ve daha sayamadığımız birçok hizmetin kazandırılmasında birinci unsur basındır. Teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde bu gelişmişliğe ayak uyduran basınımızın yapmış olduğu haberler il sınırlarımızı aşarak ülkemizin bütün noktalarında, hatta dünyaya duyurulmuştur. Ayrıca bütün bu hizmetleri basınımızın çok zor şartlarda çalışarak haber ürettiğini çok iyi biliyoruz. Özellikle nüfusu yoğun olmayan illerde haber üretmek ve insanları konuşturmak oldukça zor bir iştir. İlimizde de basınımız bütün siyasi partileri kamu kurumlarını ve STK'ları konuşturarak adeta Adıyaman'ın sesi olmuştur. Basının daha özgür haber yapabilmesi için daha geniş olanaklar sağlanması elzemdir. AGAD olarak bizler sürekli bütün basın mensuplarının yapanında olduğumuz gibi onların haber yapma özgürlüğü içerisinde olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda Günebakış Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mustafa Yükecekaya ve Işık Gazetesi İmtiyaz Sahibi Bilal Işık ziyaret ettik. Sorunları onların da ağzından duyup, çözümler üzerine konuştuk. Bu anlamda Adıyaman'da çalışan tüm basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarım" ifadelerini kullandı.
(CK-SD-Y)

09.01.2017 17:23:04 TSI
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