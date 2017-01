YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çalışan gazetecileri unutmadılar

Çalışan gazetecileri unutmadılar



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa protokolü ve sivil toplum kuruluşları yayınladıkları mesajlarla basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, AK Parti Manisa İl Başkanı Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç ve Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Ömer Geriter yayınladıkları mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, yayınladığı mesajında, dünyanın en saygın ve fedakarlık isteyen mesleklerinden birinin gazetecilik olduğunu belirterek, "Temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasında, toplumun bilinçlenmesinde, sosyal ve kültürel hayatın gelişmesinde, kamunun etkin denetiminde, demokrasinin gelişip güçlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Fedakar basın mensupları, Basın Meslek İlkeleri doğrultusunda, insan haklarına saygılı, doğru ve tarafsız habercilik anlayışı ile yer ve zaman mefhumu gözetmeksizin üstlendikleri bu zorlu kamu görevini yerine getirirken karşılaştığı güçlükler ile başa çıkmayı bilmişlerdir. Görevlerini en iyi şartlarda yürütmeleri temennisiyle başta Manisalı gazetecilerimiz olmak üzere tüm basın mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden tüm basın şehitlerini de rahmet ve saygıyla anıyorum" dedi.



Başkan Ergün çalışan gazetecilerin gününü kutladı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Halkın haber alma özgürlüğü noktasında çok önemli bir görev ifa eden gazeteciler, büyüyen, değişen ve gelişen Manisa'mızın yurtta ve dünyada tanıtılması anlamında da hizmet etmektedir. 4 Ocak 1961 tarihinde bazı sosyal haklarını yasalarla güvence altına alan düzenlemenin ardından 9 adet gazete patronunun 3 gün boyunca bu yasayı boykot etmesi ve gazete çıkarmamasına karşılık bir grup gazeteci, 'Basın' adı altında bir gazete çıkarmış ve bu 3 günlük boykot süresince yayın hayatına devam etmişlerdir. Bu olayın ardından 1961 yılından bu yana 10 Ocak, Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmakta, yurdun dört bir yanında bu görevi ifa eden kardeşlerimiz, bir kez daha hatırlanmaktadır. Bu vesileyle gece-gündüz, yağmur-çamur demeden halkın haber alma özgürlüğünü yerine getirmek için çalışan, tarafsız, ilkeli ve objektif yayıncılık anlayışıyla hareket eden tüm basın emekçisi kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; tüm basın mensuplarına sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.



"Medya işgal girişiminin önlenmesinde büyük rol oynamıştır"

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhuriyetimizin temel değerlerini her türlü sosyal ve siyasi tartışmanın üzerinde tutarak milli bir şuurla korumak basın camiasının önceliği olmalıdır. Bu çerçevede 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında basınımızın sergilediği tavır taktire şayandır. Böylesine olağanüstü bir durumda Türk milletine yakışır bir yayın anlayışı ile demokrasinin yaşatılması adına darbeye karşı duran ve vatandaşlarımızı bilgilendiren tüm medyamız, darbe görünümlü işgal girişiminin önlenmesinde büyük rol oynamıştır. Basın çalışanlarının haklarını düzenleyen yasanın yürürlüğe girişinin yıl dönümü olan Çalışan Gazeteciler Günü'nde yazılı ve görsel basınımızın tüm çalışanlarını bir kez daha tebrik ediyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum" dedi.



AK Partili Özdağ'dan Gazeteciler Günü açıklaması

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklamada bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Basın mensuplarının dünyanın en zor ve fedakarlık gerektiren mesleklerden birini icra ettiklerini belirterek "Gazetecilerin idealleri, hedefleri ve kamuoyu yararına yönelik çalışmalarının olması gerekiyor. Yaşadığımız süreçte çoğu basın mensubu görevinin önem ve sorumluluğunu bilerek çalışmalarına devam ederken ve mesleğini başarıyla icra ederken maalesef bazı basın çalışanlarının terör ve darbe tetikçiliğine soyunduğunu görüyoruz. Türkiye'nin asıl sorunlarından birisi de bu amaçsız, dertsiz, davasız aydın ve gazeteci tipidir. Kendi çürümüş hayat tarzlarını korumaktan başka amacı olmayan bu topluluğun coğrafyası, vatansız, kıblesiz söylemleri terör örgütünün eylemlerinden daha tahrip edici olmaktadır. Darbe ve terör yandaşlığına soyunan ve kalemiyle bu kirli hizmet dolayısıyla tetikçiliğe sürükleyen bazı basın mensuplarını yanlıştan dönmeye, uhulete ve suhulete davet ediyorum. Türkiye bir hukuk devleti olup demokrasi ve Cumhuriyet vazgeçilmezimizdir. Bu vesile ile zor şartlarda görevini yerine getirmeye çalışan, 24 saatini vatandaşın haber alması için harcayan, savaşta ve barışta görev yapan, görevinin kutsallığı bilincinde olan tüm basın çalışanlarının da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına meslek ve özel hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.



"Gazeteciler bu millettin vicdanının sesidir"

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çelik, "Aydınlığa ve uygarlığa yürüyen ülkemizin en önemli, en gerekli unsurlarından birisi de şüphesiz özgür basınımızdır. Şehzadeler Belediyesi olarak hür, vicdanlı ve dürüst gazetecilerin, sosyal bünyemizin savunma sistemini oluşturan yapı taşları olduğunun ve onların hizmetlerini sürdürürken desteklenmeleri gerektiğinin bilinciyle bir tuşa dokunmak kadar yakınlarında olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade ediyorum. İlkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız bir gözle aktararak, vatandaşın doğru ve eksiksiz bilgi alma hakkına katkı sağlayan, milletin vicdanının sesi olan basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik eder, onurlu ve saygın mesleklerinde üstün başarılarının devamını dilerim" dedi.



Başkan Çerçi'den 10 Ocak mesajı

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında 1961 yılında gazetecilere verilen özlük haklarının askeri darbeyle geri alındığını hatırlatan Başkan Çerçi, "Çok zor ve meşakkatli bir görev ifa eden basın mensuplarının bu özlük haklarını geri vermek için hükümetimizin özellikle son yıllarda bazı çalışmaları olmuştur. 2013 yılında gazetecilik mesleği için önem arz eden yıpranma hakkı iade edilmiş ve bununla birlikte birçok düzenleme getirilmiştir. Gelişen teknoloji ve habere ulaşmanın sayısız yolunda bir nefer olan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, kendilerine icra ettikleri kutsal meslekte muvaffakiyetler dilerim" dedi.



Başkan Şirin gazetecileri kutladı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında "İlçemizin kalkınmasına, tanıtılmasına, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesine önemli katkılar sağlayan basınımızın ve fedakar basın emekçilerimizin, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla, Basın Meslek İlkeleri doğrultusunda ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı çerçevesinde yerine getireceklerine inanıyorum. Köklü demokrasiye ulaşılmak ve çağdaş bir ülke haline gelmek adına gerçeklerin yazılıp, konuşulduğu, toplumun doğru haber alma hakkının korunduğu temennilerimizle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, gecesini gündüzüne katarak kutsal bir vazifeyi yerine getiren tüm basın emekçilerine ve ailelerine sağlık, esenlik ve mutluluklar diliyorum" dedi.



Başkan Kayda, çalışan gazeteciler gününü kutladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın, toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında önemli yeri olduğunu belirten Başkan Kayda; "Zor şartlar altında gazetecilik görevi yapan, halkı doğru, güvenilir, tarafsız, ilkeli ve seviyeli bir habercilik anlayışı içinde bilgilendiren basın mensuplarımızın üstlenmiş oldukları bu görev, demokrasi kültürümüzün gelişmesinde, sağlıklı bir toplum düzeninin yapılanmasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle, çevremizin ve ülkemizin sorunlarını kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, görevi başında hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum" dedi.



Başkan Karaçoban'dan kutlama mesajı

Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin ve şehrimizin gelişimi, vatandaşların bilgilendirilip bilinçlendirilmesi, kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluşturulmasında basınımızın çok önemli katkıları olmuştur ve inanıyoruz ki olmaya devam edecektir. Bu önemli görevi yerine getirmek için zaman ve yer gözetmeksizin, her zaman büyük bir özveri ile çalışan değerli basın çalışanlarımızı takdir ve tebrik ediyorum. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimiz mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için verdikleri mücadele takdire şayandır. Bu vesileyle bütün sıkıntılarına rağmen, kamuoyunun aydınlatması için doğru, ilkeli, sorumluluk duygusu içinde çalışan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim"



AK Partili Mersinli çalışan gazetecileri kutladı

AK Parti Manisa Milletvekili Berk Mersinli, 10 Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Bu güzide mesleği ve basın camiasını toplum olarak her zaman takdir, saygı ve şükran duygularıyla takip etmeye devam etmekteyiz. Tarafsız ve ilkeli gazetecilik anlayışıyla büyük özverilerde bulunan kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde büyük rol üstlenen tarafsızca haber yapan ve basın ahlak kurallarına bağlı kalan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutlar meslek hayatlarında başarılar dilerim" dedi.



Başkan Aytaç, meslektaşlarının gününü kutladı

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında gazetecilerin günü buruk kutladığını belirtti. Aytaç mesajında "2016 yılında özellikle yılın ikinci yarısında hain 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ile birlikte zor günlerden geçen ve bugün de terör örgütlerinin adeta kıskacında olan ülkemizde bu hain örgütlerin ne zaman ne yapacağı belli olmadığı bir ortamda mücadele veren güvenlik güçlerimizle birlikte bu zor şartları kamuya yansıtmada mesleğimize ağır yükler bindirdiği bir gerçektir. Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Manisa'da da zor şartlar altında basın camiası mesleklerini icra etmeye çalışıyor. Kamu yararı için çalışan ve kar kış demeden görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan gazetecilere her konuda kolaylık sağlanması gerektiği bilinci ise henüz toplumumuzda gelişmediği de bir gerçektir. Her ne kadar Basın ilan kurumundaki temsilcilerimizin gayretli çalışmaları ile yerel gazetelere gereken imkanların sağlanması, gazete sayfalarının artırılması, kadroların çoğalması biz çalışanlar adına olumlu bir hareket olarak görülürse de ilan bazında yeterli desteğin verilmemesi basın sektöründeki çalışanların asgari ücret seviyesinde çalışmasına neden olmaktadır. Çalışan gazetecilerin, hem maddi hem de manevi yönden daha rahat çalışabilmesi için desteklenmesi gerektiğine inanıyor ve özellikle tek geçim kaynağı sayılabilecek İhale ilanlarının gazetelerde yayınlanmasının önüne engeller konulmamasını bu ilanların artırılarak sektörün rahatlatılmasını yetkililerden istiyoruz. En büyük dileğimiz; mevcut gazetelerin yayın hayatını hür bir ortamda refah içinde sürdürebileceği bu sayede de gazetecinin iş anlamında kendini rahat hissedebileceği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Cemiyetimiz adına bayram havasında kutlayacağı günler dileği ile bu mutlu gününü kutluyorum" dedi.



MAGİAD çalışan gazetecileri unutmadı

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Ömer Geriter 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Gazetecilik onurlu bir meslektir. Gazeteciler kamusal görevleri yerine getirilmesinde önemli rol üstlenen mercilerdir. Demokrasinin önemli taşlarından olan basın, düşünce, yansıtma ve haber alma özgürlüğünün en etkili bir aracıdır. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışı ile demokrasinin güçlenmesine katkı sağlayan, sorunları gündeme taşıyarak kamu görevlilerinin çalışmalarına yardımcı olan basın, kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedir. İletişim çağının hayatımızın her noktasına sirayet ettiği günümüzde bu anlayışla görev icra eden tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en samimi duygularımla kutlarım"

(AY-Y)



09.01.2017 17:28:07 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER