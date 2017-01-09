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Niğde'de 250 kişi girişimci oldu



NİĞDE (İHA) - Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Aykin 2016 yılını değerlendirdi. Aykin, 2016 yılında 6 Girişimcilik Eğitimi verildiğini ve bu eğitim kurslarından toplamda 250 kişinin yararlandığı, başarılı 180 kursiyerin sertifikalarını aldığını söyledi.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Aykin 2016 yılında gerçekleştirdikleri kursları değerlendirerek kurslar hakkında bilgi verdi. Başkan Aykin, "5 Şubat 2016 ve 13 Şubat 2016 tarihleri arasında 'Stratejini Belirle, Gelişimine Yön Ver' projesi gerçekleştirildi. Proje; 12 gün, günde 6 toplamda 72 saat sürecek olan Stratejik Planlama ve Etkin İletişim Teknikleri Eğitimidir. Teknik şartnamede müfredatı verilen eğitimimizin ilk 6 gününde Stratejik Planlama diğer 6 gününde Etkin İletişim Teknikleri anlatıldı. Stratejik Planlama ve Etkin İletişim Teknikleri anlatıldı. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından danışmanlık hizmeti sağlandı. 11 Ocak 2016 ve 21 Ocak 2016 tarihleri arasında 'Adım Adım Büyüme' projesi gerçekleştirildi. Proje; 14 gün, günde 6 toplamda 84 saat sürmüş olan Girişimcilik ve Kurumsallaşma Eğitimidir. Teknik şartnamede müfredatı verilen eğitimimizin ilk 9 günü Girişimcilik diğer 5 günü de kurumsallaşma anlatıldı. Niğde Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı, Niğde Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı arasında gerçekleştirilen toplantılarda eğitime 30 kişinin katılmasına karar verilmiştir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi olarak planladığımız eğitimimizin ilk 9 günü KOSGEB ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirildi. Yine aynı kursiyerlere verilmiş olan kurumsallaşma eğitiminde de açacakları iş yerlerini geliştirmeleri için yapmaları gerekenler anlatıldı. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından danışmanlık hizmeti sağlandı. 10 Ocak 2016 ve 10 Aralık 2016 tarihleri arasında 'Daha Güçlü Bir Niğde İçin Hedef Uluslararası Ticaret' projesi gerçekleştirildi. Proje; 12 gün günde 6 toplamda 72 saat sürmüş olan Karlılığı Artırma ve Dış Ticaret Eğitimidir. Eğitimimizin ilk 6 günü Karlılığı Artırma ve Finans Yönetimi, diğer 6 günüde Dış Ticaret anlatıldı. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından danışmanlık hizmeti sağlandı" dedi.

(YE-Y



09.01.2017 17:31:33 TSI

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