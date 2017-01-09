olat 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

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Polat 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı



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MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Basın mensuplarımızın çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak, toplum olarak hepimizin görevidir" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında "İlkeli, tarafsız yayın anlayışıyla zor şartlar altında kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getiren tüm basın çalışanlarımıza başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

Şehrin sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesi ve kalkınması için yapılan çalışmaların kamuoyu ile paylaşılması noktasında basının katkısının büyük önem taşıdığını ifade eden Polat, "Dolayısıyla değerli basın mensubu arkadaşlarımız vatandaşlarımızla aramızda köprü görevi üstlenmekte, zor şartlar altında bu sorumluluğu yerine getirebilmek için fedakarca çalışmaktadırlar. Basın mensubu arkadaşlarımızı, bu kadar önemli bir görevi yerine getirdikleri için kutluyorum" dedi.

Kurumlar ile vatandaşlar arasında önemli bir köprü oluşturan basının büyük görev üstlendiğini kaydeden Polat, "İlkeli ve tarafsız yayın anlayışından taviz vermeksizin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak çok önemli bir görevdir. Yazılı, görsel ve işitsel medyanın yanı sıra günümüzde yaygınlaşan internet medyası, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu üstlenmektedir.

Yeşilyurt'umuzun gelişmesi, vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi, daha yüksek yaşam standartlarına kavuşabilmesi için yaptığımız çalışmaları basın yayın organları vasıtasıyla değerli medya temsilcilerimiz halkımıza duyurmaktadır. Yine aynı şekilde vatandaşlarımızın sorunlarını da bize ileterek şehrimizin her kesimine kulak verebilmemize imkan sağlamaktadırlar. Basın mensuplarımızın yorum ve görüşleri, biz idareci ve yöneticilerin çalışmalarına da önemli faydalar sağlamaktadır"

Başkan Polat, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ülke menfaatleri doğrultusunda yayınlarında ülke sevdasını ön plana çıkaran ulusal ve yerel basının çabalarının takdire şayan olduğunu dile getirerek "Halkımızın doğru bilgilendirilmesi, haber alma hakkının kullanılması ve kamu hizmetlerinin duyurulmasında gösterdikleri duyarlılık nedeniyle tüm basın-yayın kuruluşlarımızdaki görevli arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

Dünyanın, ülkemizin, şehirlerin ve İlçemizin sorunlarını gündeme taşıyarak önemli bir görev ve sorumluluğu yüklenen basın çalışanlarımızın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, zorlu ve meşakkatli görevlerinde başarılar dilerim" dedi.

(CÖ-BRN-Y)



09.01.2017 17:33:29 TSI

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