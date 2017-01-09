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Yeni kimlik başvuruları sürüyor



(Fotoğraflı)



Harun Sak

BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yeni kimlik çıkarmak isteyen vatandaşlar Nüfus Müdürlüğü'ne akın ediyor.

Yenişehir Nüfus Müdürü Fahrettin Sözlü kimlik kartı almak için 15 yaşından büyüklerin yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere şahsen müracaat etmeleri gerektiğini söyleyerek, "Kimlik başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin olması kafi. Kişiye başvuru belgesinin bir nüshası verilecek. 15 yaşını tamamlamayan çocuklar için veli veya vasîleri başvuruda bulunabilecek. Talep edilmediği sürece 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğrafa yer verilmeyecek. Doğum ve değiştirme için 18 lira, kayıp kimlik kartı için 32 lira ödenecek' dedi.

2 Ocak 2017 tarihinde başlayan başvurular 3 yıl devam edecek.

(MŞ)



09.01.2017 17:37:09 TSI

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