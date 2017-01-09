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Sivrihisarlılar 'Arabaşı' etkinliğinde buluştu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Sivrihisar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Arabaşı' etkinliğinde, Sivrihisarlı vatandaşlar bir araya geldi.

Özel bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe, Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Sivrihisar Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör Yar. Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu ve Eskişehir Kültür Bakanlığı Yöresel Halk Sanatçısı Ömer Ulutaş katıldı. Dernek Başkanı İsmail Arslan gecede yaptığı konuşmada, derneğin tarihçesi hakkında konuklara bilgi verdi. Sivrihisar'ın en büyük sorunlarından birisinin göç ve işsizlik olduğunu anlatan Arslan, turizmin ve yerel değerlerin tanıtımı konusunda herkese büyük görevler düştüğünü belirtti.

(SK-KÇ)



09.01.2017 17:38:48 TSI

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