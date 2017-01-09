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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi'nin sınıflarının isimleri dikkat çekiyor

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:36
Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi'nin sınıflarının isimleri dikkat çekiyor
Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi'nin sınıflarının isimleri dikkat çekiyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - 2016-2017 eğitim öğretim yılında eğitim hayatına başlayan Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi, sınıf isimleri ile dikkat çekiyor. Güneşin Çocukları, Barış Güvercinleri, Mutlu Mezitli, Cumhuriyet Çocukları, Mezitli'nin Filizleri, Kum Zambakları, Sevgi Çiçekleri ve Özgür Kelebekler şeklinde sıralanan sınıf isimleri cumhuriyetçi, çağdaş eğitimin sembolü olarak yorumlanıyor.
Cumhuriyet ile Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı nesiller yetiştirme ilkesi ile hayata geçirilen Çocuk Gündüz Bakımevi'nde düzenlenen etkinlikler kadar dersliklere verilen isimlerde de dikkat çekiyor. Güneşin Çocukları, Barış Güvercinleri, Mutlu Mezitli, Cumhuriyet Çocukları, Mezitlinin Filizleri, Kum Zambakları, Sevgi Çiçekleri, Özgür Kelebekler gibi isimlerin verildiği derslikler ile alışılmışın dışında bir eğitim kurumu olduğunu gösteriyor. Çocukların aile sıcaklığında bir ortamda eğitim aldığı Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi'nin Türkiye'de doğrudan belediye tarafından çalıştırılan ender kurumlardan biri olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Neşet Tarhan "Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevimiz hizmete açıldığı günden bu yana çeşitli etkinliklerle tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Çocuk gündüz bakımevimiz öğretmenlerimizle birlikte Atatürkçü, aydın bir okul olacaktır. Tabii bunların sadece Mezitli'de olması yetmiyor, tüm Mersin'de ve ülkemizde bu tür sevdaların çoğalmasını istiyoruz" dedi.
İçerisinde bulunulan zorlu süreçten ancak gerici eğitim verenlere karşı sosyal demokrat eğitim sistemi ile çıkılabileceğini ifade eden Tarhan, "Biz Mezitli Belediyesi olarak sınıflarımıza isim verirken bunları düşündük. Cumhuriyetçi nesiller için Cumhuriyet çocukları, laiklik için güneşin çocukları, hürriyet için barış güvercinleri, halkçılık için kum zambakları, milliyet için sevgi çiçekleri, inkılapçılık için özgür kelebekler, aydınlık yarınlarımız için Mezitli'nin filizleri ve mutlu kent yaratma amacı ile mutlu Mezitli, sınıflara bu isimleri verdik. Laik ve Cumhuriyet sevdalıları olarak Atatürk ilke ve devrimlerine daha çok sahip çıkarak ülkemize bağlılığımızı göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.
(KRY-Y)

09.01.2017 17:39:24 TSI
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