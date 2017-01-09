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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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10 Ocak Gazeteciler günü

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:37
10 Ocak Gazeteciler günü
10 Ocak Gazeteciler günü

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer kutlama mesajı yayımladı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Gazeteciliğin evrensel ilkeleri çerçevesinde vatan ve milleti için ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışıyla çalışan basın mensuplarımızın, meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Demokrasimizin olmazsa olmazı basınımızın cefakar çalışanlarının, ne zor şartlar altında vazifelerini yerine getirdiğini; Türkiye'nin Sürekli Sarı Basın Kartı sahibi tek Büyükşehir Belediye Başkanı olarak en iyi bilen kişilerden biriyim. Bu nedenle, Antalya için yerine getirdiğim bu görevimin yanı sıra asıl mesleğim olan gazetecilik, benim için her zaman büyük bir gurur ve onur kaynağı olmuştur. Muhabirlik, köşe yazarlığı, gazete yöneticiliği, gazete sahipliği yapmış; basın sektörünün tam içinden gelen bir meslektaşınız olarak, bugünün anlamını ve güzelliğini ben de yaşıyorum" dedi.

15 Temmuz süreci
Gazetecilerin çok önemli ve şerefli bir görevi ifa ettiğini belirten Türel, "Mesleğin tüm meşakkatlerini göğüsleyerek, kutsal bir görevi yerine getiriyorsunuz. Demokrasimizin ve toplumumuzun güçlenmesi için sorumlu gazetecilik anlayışıyla, gecesini gündüzüne katan, meslek ilkelerine ve haysiyetine her zaman dikkat etmiş değerli gazetecilerimize ne kadar teşekkür etsek az. Basının gücünü, sorumlu gazeteciliğin önemini en güzel şekilde 15 Temmuz hain darbe girişiminde hep birlikte yaşadık. Darbe girişiminin başarısız olmasında, sorumlu gazetecilik anlayışıyla yapılan yayın ve haberlerin rolü büyüktür. Basınımız, darbeye karşı verilen mücadelenin örgütlü bir mücadele haline gelmesinde kilit rol oynadı. Demokrasi için halkla birlikte hareket eden medyamız ve ilkeli basın mensuplarımız tüm dünyaya gazetecilik dersi verdi. Meslek aşkıyla, demokrasi için canlarını hiçe sayan gazetecilerimize teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi şehit verdiğimiz Yeni Şafak Foto Muhabiri Mustafa Cambaz başta olmak üzere görev başında hayatını kaybetmiş tüm basın şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

Sümer, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer de, "Gazetecilik, ülkemizdeki en zor mesleklerden birisidir ve bu mesleği icra eden arkadaşlarımız hayatın her alanında gece gündüz, yağmur çamur demeden mesleklerini icra ediyorlar. Bizler, şehrimizde, ülkemizde ve dünyada olan olayları gazeteciler sayesinde öğreniyoruz. Gazeteciler, halkımızın bilgi alma ve düşüncelerini ifade edebilmede demokrasimizin en temel taşlarından biridir" dedi.
Sümer, "Ülkemizin yaşadığı en büyük ihanet hareketi olan 15 Temmuz darbe girişiminin halkımıza duyurulması ve halkımızın darbecilere direnişinde, gazetecilerin rolü çok büyüktür. Doğru, ilkeli ve objektif habercilik anlayışı günümüzde daha da önem kazanır hale gelmiştir. Bu duygularla, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, tüm basın çalışanlarına işlerinde başarılar dilerim" diye konuştu.
(SÇ-SÇ-Y)

09.01.2017 17:40:11 TSI
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