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Başkan Bakıcı'nın 1. İnönü Zaferi'nin yıldönümü mesajı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 1. İnönü Zaferi'nin Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakıcı, "Bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda önemli bir adım olarak tarihe geçmesinin yanı sıra, bağımsızlık mücadelesi veren milletimizin birbirine sarsılmaz bir inançla kenetlenmesine de vesile olmuştur" ifadelerini kullandı. Mesajında; 1. Dünya Savaşı'nın ardından zor günler geçiren milletin, vatanından ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceği yönündeki büyük ruhu İnönü Zaferleri'nde gösterdiğini vurgulayan Başkan Bakıcı, şöyle devam etti:

"Tarihin altın sayfalarından biri olan İnönü Zaferleri, milletin bağımsızlık ülküsünün yanında askeri gücünün de görülmesini sağladı. 1. İnönü Savaşlarında dinamik bir sevk ve idare sistemiyle düşmanın iki misli kuvvetine karşı, zayıf kuvvetlerle yoğun bir savunma yapılmış ve Yunan ordusu üç gün içinde yenilerek geri çekilmeye mecbur bırakılmıştı. 1. İnönü Zaferi TBMM'nin kurmuş olduğu düzenli ordunun Batı Cephesi'ndeki ilk başarısıdır. Bu zafer ile Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin ve ordusunun içeride ve dışarıda itibarı yükselmiş, ordunun ve Meclis'in otoritesi artmıştır" dedi. Mesajında ayrıca İnönü Zaferlerinin, Anadolu'da başlayan Kurtuluş mücadelesine büyük bir moral ve güç kattığını da belirten Başkan Bakıcı 1.'inci İnönü Zaferi'nin yıl dönümünü kutlayarak "başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

(FSİ-Y)



09.01.2017 17:40:39 TSI

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