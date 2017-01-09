YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İlçe halk pazarı kardan temizlenerek hazır hale getirildi

İlçe halk pazarı kardan temizlenerek hazır hale getirildi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük'te geçtiğimiz cuma günü etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle biriken karları kürüme ve tahliye çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yarın kurulacak halk pazarında da kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

Bozüyük'te her hafta salı ve cumartesi günleri kurulan ilçe halk pazarında Bozüyük Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından başlatılan kar temizleme çalışmaları ile pazar alanı salı günü kurulacak halk pazarı için hazır hale getirildi. Çolak İbrahim Bey Caddesi ve Abdullah Sokak'ta kurulacak olan halk pazarında vatandaşların ve pazar esnafının hava koşullarından olumsuz etkilenmemeleri için yapılan çalışmalarda yol ve kaldırımlarda biriken karlar kürünerek temizlendi.

(FSİ-Y)



09.01.2017 17:42:58 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER