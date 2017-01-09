09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURDUR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Burdur'daki gazetecilere meslek içi eğitim

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:41
Burdur'daki gazetecilere meslek içi eğitim
Burdur'daki gazetecilere meslek içi eğitim
- Burdur Gazeteciler Cemiyeti tarafından çalışan gazetecilere meslek içi eğitim verildi

(Fotoğraflı)

Hayal Girişim
BURDUR (İHA)- Burdur Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında meslek içi eğitim düzenledi.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleşen meslek içi eğitimine Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel, Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri ve Burdur'da görev yapan gazeteciler katıldı. Meslek içi eğitim seminerinde, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Umut Öktem tarafından 'Etkili İletişim ve Beden Dili' ve Öğretim Görevlisi Müşerref Çoksak tarafından 'Protokol kuralları' konulu dersler verildi. Meslek içi seminerin sonunda Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel, seminere katılan gazetecilere sertifikalarını dağıttı.
(HG-SÇ-Y)

09.01.2017 17:42:44 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Özdemir; &quot;çiftçi ürününü maliyetin altında sattı&quot;
YEREL

ÖZDEMİR; "ÇİFTÇİ ÜRÜNÜNÜ MALİYETİN ALTINDA SATTI"