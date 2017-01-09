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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Böyle dolandırıcılık görülmedi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:42
Böyle dolandırıcılık görülmedi

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı kadına çeşitli ev aletleri satarak karşılığında senet imzalatan pazarlamacılar, yaşlı kadını 5 yıl boyunca yaklaşık 60 bin TL dolandırdılar.
Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahallede ikamet eden Hatice E.(69) isimli yaşlı kadının evine 2011 yılında pazarlamacılar geldi. Yaşlı kadınının saflığından faydalanarak ikna eden pazarlamacılar kendisine çeşitli ev aletleri satarak karşılığında senet imzalattılar. O tarihten bu yana her yıl düzenli olarak yaşlı kadını kandıran pazarlamacılar "elimizde senedin var bu borçları ödeyeceksin" diye yaşlı kadını korkutarak kendi elleriyle bankaya götürüp kredi çektirdiler. Bu işlem bu şekilde farklı zamanlarda 5 yıl devam etti. Her defasında yaşlı kadını korkutarak senet karşılığında bankadan kredi çektiren pazarlamacılar, yaşlı kadını farklı zamanlarda parça parça olmak üzere yaklaşık 60 bin TL dolandırdılar. Olay geçtiğimiz gün yaşlı kadının canına tak ederek durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı. Yaşlı kadının şikâyeti üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında pazarlamacılar O.A.(27) ve E.S.(57)'yi yakalayarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi. İfadeleri alınan pazarlamacılar, sorgularının ardından serbest bırakılırken olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların bu gibi dolandırıcılık olayları karşısında dikkatli olmalarını ve tanımadıkları hiç kimseyi evlerine almamaları konusunda uyardı. Kendilerine ısrarla bir şeyler satmak isteyenler olduğunda durumu hemen 155 polis imdat hattına bildirmeleri istendi.
(İC-ÖK-Y)

09.01.2017 17:46:19 TSI
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