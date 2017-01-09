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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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İlkadım'da yoğun kar mesaisi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:45
İlkadım'da yoğun kar mesaisi
İlkadım'da yoğun kar mesaisi
- Hastane önlerine öncelik verildi

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi kış şartlarında vatandaşların mağdur olmaması için hastane bahçeleri dahil ilçe sınırlarında her noktada yoğun mesai harcıyor.
Geçtiğimiz hafta sonu başlayan kar yağışı kentin büyük bölümünü etkisi altına alırken İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçenin her noktasında yol açma ve tuzlama çalışmalarını eksiksiz yerine getirmek için yoğun mesai harcıyor. Vatandaşların işlerine ve okullarına ulaşımının sağlanmasının yanında birincil önem arz eden sağlık kuruluşlarına ulaşımlarında aksaklığa mahal vermemek için ekipler 7/24 görev başında. Meteorolojiden takip edilen veriler doğrultusunda Karla Mücadele Koordinasyon Merkezinden planlı olarak gelen bilgiler eşliğinde yollar kapanmadan önlemler alınmakta. Özellikle ilçenin yüksek kısımlarında etkisini gösteren kar yağışının sağlık ekiplerinin ulaşımını engellememesi adına bu bölgelerde çalışmalar hızlandırılırken eş zamanlı olarak hastane içlerinde ve acil girişlerinde diğer ekipler yol açma çalışmalarını sürdürmekte. İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Karaduman, "Ekiplerimiz günün her saati çalışmalarını sürdürmekte. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar ve Meteoroloji verileri doğrultusunda ulaşımda mağduriyete asla izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.
İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin zaman ve konum ayırt etmeksizin 24 saat çalıştığını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Hafızalarımızda yer eden kar çilesi görüntülerinin yerini karda oynayan yavrularımızın görüntülerinin alması gurur verici. Özellikle kar yağışı hasta vatandaşlarımız için kabus sayılırdı. Yollar kapanır, iletişim kesilir ve hastaneye ulaşım imkansız hale gelirdi. İşte bu aksaklıkların yaşanmaması adına Fen İşleri Müdürlüğümüz oldukça planlı bir çalışmayla yol açma ve tuzlama işlemlerini gerçekleştirirken bir yandan da hastane içlerinde ve acil girişlerinde çalışmalarını sürdürmekte" dedi.
(SAM-SLH-Y)

09.01.2017 17:49:58 TSI
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