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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Sarıkamış şehitleri için bisiklet turu

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:47
Sarıkamış şehitleri için bisiklet turu
Sarıkamış şehitleri için bisiklet turu
- Polat: "Sarıkamış Şehitleri yüreğimizin en müstesna yerindedir"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediyesi, 1. Dünya Savaşında Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatının 102. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde ' Yeşilyurt'tan Bürücek Zirvesine Bisiklet Turu' düzenledi.
"Ülkemizdeki birlik ve beraberlik, dayanışma için pedallarımızı çevireceğiz"
Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılıp Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Kulübünün destek verdiği ' Yeşilyurt'tan Bürücek Zirvesine Bisiklet Turu' için Yeşilyurt Belediyesinin Maşti karşısındaki İdari Binasının önünde tören düzenlendi.
Törene Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin ve Mehmet Çınar, İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Karaman, Birim Müdürleri, Malatya Bisiklet Temsilcisi Mustafa Ekici ile bisikletçiler katıldı.
Malatya Bisiklet Temsilcisi Mustafa Ekici, düzenlenen organizasyondan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkür etti. Ülkemizdeki birlik ve beraberlik ortamına bisiklet kültürüyle destek olmaya çalıştıklarını sözlerine ekleyen Ekici, "Sarıkamış Şehitlerini anmak ve onları unutmadığımızı göstermek adına bu yıl beşincisi düzenlenen bu etkinliği sahiplenen Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Binlerce şehit verdiğimiz bu anları unutturmamak, milletimizin hafızasında diri tutmak için bisiklet turunun düzenlenmesi ülkemiz, şehrimiz ve ilçemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bisiklet kültürü çerçevesinde dayanışmamızı kuvvetlendirmek, kardeşliğimizi perçinlemek adına pedallarımızı çevireceğiz. Tek Türkiye var, tek millet var, tek bayrağımız var, bu al bayrak altında elimizden geldiğince tüm kutsal değerlerimizi el birliğiyle yükselteceğiz" diye konuştu.
"Şehit ve gazilerimizin o yüce değerleriyle yaşayacağız"
'Yeşilyurt'tan Bürücek Zirvesine Bisiklet Turu' için bir araya gelen tüm bisiklet sevdalılarıyla tek tek tokalaşarak başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat yaptığı açıklamada "Sarıkamış'ta 60 bini donarak olmak üzere toplamda 90 bin vatan evladı şehit olmuştur. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmamamız lazım. Her anı eşsiz kahramanlıklarla dolu tarihimize "Beyaz hüzün" olarak geçen Sarıkamış Harekatında vatanı uğruna can veren kahraman şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. 102 yıl önce vatan ve bayrak uğrunda hayatını kaybeden şehitlerimizi saygıyla yad ediyoruz. Ağır kış şartlarında -40 derece de kar ve tipi de büyük kahramanlık gösteren Sarıkamış Şehitleri yüreğimizin en müstesna yerinde olacaktır. Ülkelerini savunmak için canı pahasına şehit oldular. Allah-u Ekber Dağlarında dünyada eşi ender görülmeyecek bir fedakarlık ve azimle inancını yoğurarak kahramanlığın zirvesini yaşamış dedelerimiz tarihe silinmeyecek büyük bir destan yazdı. Bu vatanın müreffeh, yaşam kalitesi daha güçlü yarınlarına ulaşması için şehit ve gazilerimizin o yüce değerleriyle yaşamaya devam edeceğiz. Geçmişte vatanımızda gözü olanlara nasıl ki atalarımız gerekli cevabı vermişse biz torunları da 15 Temmuzda aynı cevabı verdik" dedi.
Bisikletçiler, Sarıkamış şehitleri için bürücek zirvesine pedal çevirdi
Toplu fotoğraf çekiminden sonra Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki İdari Binasının önünde başlayan Bisiklet Turu'na katılan 100'e yakın bisikletçi, Bürücek Yaylasına doğru pedal çevirdi.
-İstiklal marşı okuyup Türk bayrağını dalgalandırdılar
Yoğun tipi dolayısıyla güvenlik nedeniyle Bürücek Yaylasına çıkmalarına izin verilmeyen sporcular, Yukarı Kozluğu geçtikten sonra Bürücek mevkiinde "Sarıkamış Şehitleri" anısına saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudular. Sporcular daha sonra Türk Bayrağını dalgalandırdı. Duygusal bir atmosferin yaşandığı etkinlik sırasında 102 yıl önce büyük bir kısmı donarak şehit düşen kahraman atalarımız için dua edildi.
Yoğun kar yağışı ve tipinin hakim olduğu Bürücek Yaylasında bisikletçileri yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, "Sarıkamış şehitlerini anmak adına bisikletçilerimiz Bürücek Yaylasına pedal çevirdi. Dostluk, kardeşlik ve ülkemizin birliği için pedallarını çeviren tüm bisikletçi kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Bisiklet turuna katılan Fatih Eren adlı bir bisikletçi, "Öncelikli amacımız, Sarıkamış'ta donarak şehit düşen kahraman atalarımızı anmaktır. Her sene bu etkinlik düzenleniyor, bu senede çok güzel geçti. Sarıkamış'ta donarak şehit düşen dedelerimizin yaşadıkları zorlu anlarını az da olsa hissetmeye çalıştık. Yeşilyurt Belediyesine bu organizasyondan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Yeşilyurt Belediyesinin yemek ikramından sonra program sona erdi.
(MT-BRN-Y)

09.01.2017 17:50:44 TSI
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