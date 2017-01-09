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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Yeşilyurt Belediyesi evi yanan Mersedes Kadir'e yardım elini uzattı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:52
Yeşilyurt Belediyesi evi yanan Mersedes Kadir'e yardım elini uzattı
Yeşilyurt Belediyesi evi yanan Mersedes Kadir'e yardım elini uzattı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt belediyesi tarafından Malatya'da Mersedes Kadir olarak tanınan ve bir süre önce evinde çıkan yangın sonucu eşyaları zarar gören Fatih Kaydı'ya yardım elini uzattı.
Tecde Mahallesi Musa Sokakta yaşayan Fatih Kaydı'nın evinde yangın çıkmış, yangında eşyaları zarar görmüştü. Mersedes Kadir olarak tanınan Kaydı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a seslenerek, "Elbisem yandı, bana elbise alın" ifadelerini kullanmıştı. Yanan elbiseleri için çok üzülen Fatih Kaydı'ya, Belediye Başkanı Polat, yardım elini uzattı. Başkan Polat bugün yanan evde inceleme yaparak, Mersedes Kadir'e takım elbise hediye etti. Başkan Polat'ın talimatıyla Sosyal Malatya'da renkli kişiliği bilinen ve herkes tarafından sevilen Mercedes Kadir'in yanan evinde gerekli bakım, onarım, iç ve dış temizliği yapıldı.
Toplumdaki tüm kesimlerin zor günlerinde yanında olmayı görev olarak kabul ettiklerini vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ile birlikte yaptığı incelemede, tüm zararları karşılayacaklarını kaydetti.
"Mercedes Kadir'i bizler çok seviyoruz, çok iyi şofördür"
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya'nın renkli simalarından olan Fatih Kaydı ile ailesinin yaşadığı evde çıkan yangın sonrasında evin temizlendiğini, gerekli incelemelerden sonra evin iç ve dış boyasının yapılacağını kaydetti. Evin kanepe, çamaşır makinesi, televizyon, buzdolabı başta olmak üzere diğer temel ihtiyaçları karşılayacaklarını vurgulayan Polat, "Sadece Malatya'da değil, Türkiye ve Dünya'nın çeşitli yerlerinde yaşayan insanlar tarafından yakından tanınan ve bilinen Fatih Kaydı nam-ı değer Mercedes Kadir'i bizler çok seviyoruz. Çok iyi şofördür, gün içerisinde şehir içinde aracıyla sürekli dolaşıyor. Mahalle Muhtarımız Ali Yiğit'te mahallenin her türlü sıkıntısı ve sorunuyla yakından ilgileniyor. Onun yönlendirmesi neticesinde ekiplerimizi görevlendirdik, gerekli çalışmaları yaptılar. Tüm zararını karşılayacağız. İlçe Kaymakamlığımız ve Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın da yardımları ve destekleri olacak" dedi.
Başkan Polat ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte gittiği Fatih Kaydı'ya takım elbise hediye ettiler. Başkan Polat, "Kadir kardeşimiz ayrıca bizden takım elbise istedi, bu talebini de hemen yerine getirdik. Bir takım elbisede Sayın Başkanımızdan geldi. Takım elbiseler Kadir kardeşimize hayırlı olsun" dedi.
Polat, Yeşilyurt Belediyesinin herkesin zor gününde yardımına koştuğunu vurgulayarak, "Bizim görevimiz vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde yanında olmaktır. Bir yandan hizmet yaparken diğer taraftan dua alıyoruz bundan daha kıymetli bir şey olamaz. Devletimiz zaten bu dualarla ayakta kalıyor. Mersedes Kadir ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.
"Mersedes kadir Malatya'nın sembolü"
Mersedes Kadir ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, "Hepimizin çok yakından tanıdığı ve sevdiğimiz kardeşimiz Mercedes Kadir'in evinde çıkan yangına gerçekten çok üzüldük. Muhtarımız Ali Yiğit'te durumu hemen bize iletti. AK Belediyeciliğin gereği olan yardımları Fatih kardeşimize ve ailesine ulaştıran Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat, hassas yaklaşımından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımız hem Kadir'in özel isteği ile takım elbiseyi hem de evin ihtiyaçlarını karşılama sözü verdi. Kadir Malatya'nın sembolüdür, kendisine has bir aracı var, şehrimizin her tarafını bu aracıyla gün boyunca dolaşıyor. Malatyalı hemşehrilerimizde büyük ilgi gösteriyorlar. Cenabı Allah bu tür kazalardan bizleri esirgesin. Gereken yardımlar hem Yeşilyurt Belediyesi hem de Sosyal Yardımlaşma Vakfımız tarafından karşılanacak. Belediye Başkanımıza ve mahallenin sorunlarıyla yakından ilgilenen Muhtar Ali Yiğit'e teşekkür ederim" dedi.
Yapılan yardımlardan dolayı mutluluğunu ifade eden Fatih Kaydı ise, "Başkanlarıma çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Takım elbiseden dolayı Hacı Uğur Polat Başkanıma ayrıca teşekkür ederim bizi çok mutlu ettiler" dedi.
(MT-SD-Y)

09.01.2017 17:55:50 TSI
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