09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bolu'da kolektör hatları çöplüğe döndü

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:58
Bolu'da kolektör hatları çöplüğe döndü
Bolu'da kolektör hatları çöplüğe döndü

(Fotoğraflı)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kolektör hattına bazı kişi veya kişilerce atılan nesneler nedeniyle meydana gelen tıkanıklıkları gidermek için büyük çaba sarf ediyor.
Karacasu yolu üzerinde bulunan kolektör hattının dün gece taşması üzerine Bolu Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaşanan olumsuzluğu gidermek için büyük gayret gösterdi. Büyüksu deresi ile fidanlık arasından geçen kolektör hattında meydana gelen taşkına müdahale eden belediye ekipleri, kar yağışı ve eksi 15 derece soğuğa rağmen üç bölgede tespit edilen tıkanıklıkları giderdi.
Kolektörden tahta parçası bile çıktı
Belediye ekiplerinin uzun saatler süren çalışması sonrası bölgedeki kolektör hattında yaşanan problem tamamen çözülürken, meydana gelen tıkanıklığa ise bazı kişi veya kişilerce atılan bebek bezi, kıyafet, tahta parçaları, plastik poşet ve sanayide kullanılan üstüpü gibi nesnelerin neden olduğu tespit edildi. Belediye yetkilileri, vatandaşları kanalizasyon hattına herhangi bir nesne atmamaları konusunda uyardı.
(FÇ-BV)

09.01.2017 18:02:12 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da PKK terör örgütü operasyonu
YEREL

BOLU'DA PKK TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU
Üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin dava
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVA
Bolu Valisi Baruş'un 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

BOLU VALİSİ BARUŞ'UN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Boluspor'da transfer
YEREL

BOLUSPOR'DA TRANSFER
Bolu'da eksi 18 derecede Sarıkamış şehitleri anıldı
YEREL

BOLU'DA EKSİ 18 DERECEDE SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILDI
Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü
YEREL

GÖLCÜK TABİAT PARKI BEYAZA BÜRÜNDÜ