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Bolu'da kolektör hatları çöplüğe döndü



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kolektör hattına bazı kişi veya kişilerce atılan nesneler nedeniyle meydana gelen tıkanıklıkları gidermek için büyük çaba sarf ediyor.

Karacasu yolu üzerinde bulunan kolektör hattının dün gece taşması üzerine Bolu Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaşanan olumsuzluğu gidermek için büyük gayret gösterdi. Büyüksu deresi ile fidanlık arasından geçen kolektör hattında meydana gelen taşkına müdahale eden belediye ekipleri, kar yağışı ve eksi 15 derece soğuğa rağmen üç bölgede tespit edilen tıkanıklıkları giderdi.

Kolektörden tahta parçası bile çıktı

Belediye ekiplerinin uzun saatler süren çalışması sonrası bölgedeki kolektör hattında yaşanan problem tamamen çözülürken, meydana gelen tıkanıklığa ise bazı kişi veya kişilerce atılan bebek bezi, kıyafet, tahta parçaları, plastik poşet ve sanayide kullanılan üstüpü gibi nesnelerin neden olduğu tespit edildi. Belediye yetkilileri, vatandaşları kanalizasyon hattına herhangi bir nesne atmamaları konusunda uyardı.

(FÇ-BV)



09.01.2017 18:02:12 TSI

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