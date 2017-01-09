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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Bilgiç'ten Genel Sekreteri Sarıfakı'ya teşekkür plaketi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 18:04
Bilgiç'ten Genel Sekreteri Sarıfakı'ya teşekkür plaketi
Bilgiç'ten Genel Sekreteri Sarıfakı'ya teşekkür plaketi

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sağlık Komutanı Tümamiral Prof.Dr. Hayati Bilgiç, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı'ya teşekkür plaketi takdim etti.
TSK Sağlık Komutanı Tümamiral Prof.Dr. Hayati Bilgiç, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve beraberindeki heyet Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı ve Kilis Devlet Hastanesi hakkında bilgi alarak, El Bab operasyonunda yaralanan askerleri ziyaret ettiler. Prof.Dr. Hayati Bilgiç, üstün çalışmalarından dolayı hastane çalışanları adına Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı'ya teşekkür plaketi takdim etti.
(MAD-BRN-Y)

09.01.2017 18:07:54 TSI
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