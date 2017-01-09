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Başkan Toçoğlu Antalya'dan şampiyonluk sözü aldı



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, ligin 2. yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Sakaryaspor kafilesini takımın kamp yaptığı otelde yalnız bırakmadı.

Kulüp Başkanı İsmail Gürses, teknik heyet ve sporcular ile gerçekleştirdiği Antalya temasları hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Toçoğlu, takipçileri ile şu mesajları paylaştı, "Büyükşehir Belediyesi olarak, uzun bir süre ciddi sıkıntılar yaşayan Sakaryasporumuzun başarısı için elimizi taşın altına koyduk. Bu kapsamda Sakaryaspor'un borçlarının ödenmesi, transferin açılması, sorunların çözümü için çaba sarf ettik. Sakaryaspor'un şampiyon olup üst liglere çıkması için yönetimlerin yanında olduk, destek sağladık. Bu sene iyi bir takım kuruldu. Bu kadronun şampiyon olmaması için hiçbir neden yok. Antalya kampını ziyaret ederek, idarecilerimizle, teknik heyetle, sporcularla görüşme imkânı bulduk. Şehrimizin beklentilerini aktardım. Gördüğüm kadarıyla Sakaryaspor camiası başarı için kenetlenmiş. İnşallah sezon sonu şampiyonluk kupası kaldıracak, Demokrasi Meydanı'nda birlikte bu başarıyı kutlayacağız. Sakaryaspor'un Antalya kampından sizlere selam ve başarı sözü getirdim" ifadelerini kullandı.

(RŞ-İÇ)



09.01.2017 18:09:04 TSI

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