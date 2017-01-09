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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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MGTC Başkanı Deniz: "Basın gücünü halktan almaktadır"

09 Ocak 2017 Pazartesi, 18:15
MGTC Başkanı Deniz: "Basın gücünü halktan almaktadır"
MGTC Başkanı Deniz: "Basın gücünü halktan almaktadır"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklama yapan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz, "Basın gücünü halktan almaktadır" dedi.
Deniz, "1961 tarihinden itibaren 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlanan günün 12 Mart 1971 darbesi ile birlikte 'Bayram' olmaktan çıkarıldığını ve 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak anılmaya başladığını kaydeden Deniz "212 sayılı yasa daha da güçlendirilerek birçok hak geri alındı. İşte o tarih 10 Ocak olduğu için, gazeteciler gününün adı da " 10 Ocak çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirildi" ifadelerine yer verdi.
Yerel basının sorunlarının daha büyük olduğunu kaydeden Deniz, "Bildiğiniz gibi ülkenin geçirdiği en çor zamanlarda en büyük görev yerel basına düşmüştür. Kurtuluş savaşında bile yerel basının vatansever gazetecileri birer milis gibi çalışıp halkı bilgilendirmiştir. Yani Kurtuluş savaşının kazanılmasında yerel basının çabalarını göz ardı edemeyiz. Gün gelmiş kartonlara, kese kağıdına, gün gelmiş el pedalı denilen makinelerle gazeteyi basarak halka ulaştırmış, ülkenin, askerin, halkın ne istediğini, nelere ihtiyaç duyduğunu belirterek üzerine düşen görevi yapmış ve vatanseverliğin ne olduğunu da herkese göstermiştir" dedi.
Basının gücünü halktan aldığını ifade eden Deniz, "Haber alma hakkı, en temel insani ihtiyaçlardan biridir. Basının, gücünü halktan alarak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber, bilgi ve görüntüleri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtma, toplumu eğitme ve aydınlatma gibi çok anlamlı ve önemli görevleri vardır. Basın mensupları, değerlerimize sahip çıkmalı, kaynağı belli olan haberleri dile getirerek toplumla paylaşmalı, gelişmeleri takip etmelidir. Topluma ışık tutmalı, toplumun değerlerine karşı hassas olmalı, nicelikten ziyade niteliğe önem vermelidir.
Ben bu duygu ve düşüncelerle Malatya'mızdaki basın ve yayın, kısacası tüm medya çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyoruz" dedi.
(CÖ-BRN-Y)

09.01.2017 18:19:27 TSI
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