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Ak Partili Milletvekili Koçer'den Gazeteciler Günü kutlaması



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, haber almanın temel ihtiyaçlardan biri olduğunu söyleyerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Milletvekili Koçer gazeteciliğin, kamunun haber alma ihtiyacını karşılayan haber alma hakkına aracılık eden bir meslek olduğuna vurgu yaparak, "Gazetecilik, yaptığı haberlerle kamuoyunu bilgilendiren, kaleme aldığı yazılarla aydınlatan, demokrasi kültürünün gelişmesine katkı koyan, zaman zaman zor koşullarda ve imkansızlıklar içerisinde haber yaparak mesleğini icra eden tarafsız, ilkeli ve insan haklarına saygılı tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım. Gelişen ve değişen dünyada bilgi almanın öneminin her geçen gün arttığı bir ortamda mesleğini özveri ile icra eden gazetecilerimize başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

(OE-SD-Y)



09.01.2017 18:26:34 TSI

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