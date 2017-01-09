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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Vali Toprak'tan Çalışan Gazeteciler Gününe kutlama

09 Ocak 2017 Pazartesi, 18:31
Vali Toprak'tan Çalışan Gazeteciler Gününe kutlama
Vali Toprak'tan Çalışan Gazeteciler Gününe kutlama

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Valisi Mustafa Toprak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Vali Toprak mesajında güçlü ve gelişmiş bir basına sahip olan ülkelerde, demokrasinin sağlam bir zemine yerleştiğini ve sorunsuzca işlediğini belirtti. Tüm basın mensuplarının gününü kutlayan Vali Toprak, "Bu ülkelerde yasama, yürütme ve yargı erklerinin yanında dördüncü bir kuvvet olarak basın ortaya çıkmaktadır" dedi. Gazeteciliğin müstesna bir meslek olduğunu ifade eden Toprak, "Bu mesleği icra etmekte olan birbirinden değerli gazeteciler de ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarmakta, bir anlamda kamu vicdanının sesi olmaktadırlar" ifadelerine yer verdi. Basının öneminin 15 Temmuz'da bir kez daha ortaya çıktığını dile getiren Toprak, "Türk Basını ihanetin tescillendiği 15 Temmuz hain kalkışması sürecinde devletimizin, milletimizin ve milli iradenin safında yer tutarak büyük bir özveriyle görev yapıp devletimizin görevlilerine yardımcı olarak halkımızı aydınlatmıştır. Meydanlarda dalgalanan al bayrağımızın gölgesinde halkımızla bütünleşip Türk Milleti'nin bir, iri ve diri olduğunu okyanus ötelerinin sinsi suratlarına bir tokat gibi çarpan önemli bir güçtür. Bu gücün değerli bir parçası olan Malatya yerel basını ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarının elini de güçlendirmiş, muhterem halkımıza daha iyi hizmetler sunabilmemiz için bizlere farklı bakış açıları kazandırmıştır. Atatürk'ün 'Fazilet adaları' olarak nitelendirdiği yerel basın kuruluşları faaliyet gösterdikleri bölgenin sesi, o bölge insanının gören gözü, işiten kulağı, söyleyen dilidir. Çevresinde olup bitenlerin vatandaşlara doğru ve objektif bir biçimde yansıtılması, halkın düşünce ve taleplerinin yöneticilere duyurulması, ülkenin içinde bulunduğu sorunların ve bu sorunların çözümlerinin görüşülüp değerlendirilmesi, yönetim mekanizmasının kamuoyu adına denetlenmesi gibi önemli görevlerin basının sorumluluğunda olduğu unutulmamalıdır. Şehrini bilen, şehrinin ruhunu okuyan, değerlerinin muhafazasını vazife kabul eden bir basın gücüne sahip olduğu için Malatya'mızın çok şanslı bir il olduğunu da hassaten belirtmek istiyorum. Bu vesileyle, Malatya halkına sunmuş oldukları hizmetten dolayı ilimizdeki tüm basın-yayın kuruluşlarının temsilci ve çalışanlarının, aziz milletimizin gözü kulağı, vicdanının sesi ve devletimizle arasındaki köprü olan, ilkeli, tarafsız, cefakar gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, mesailerinde kolaylıklar, görevlerinde üstün başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
(CÖ-SD-Y)

09.01.2017 18:35:31 TSI
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