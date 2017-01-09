09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uğur, Bandırma'da yapılan karla mücadele çalışmalarını anlattı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 18:46
Uğur, Bandırma'da yapılan karla mücadele çalışmalarını anlattı
Uğur, Bandırma'da yapılan karla mücadele çalışmalarını anlattı

(Fotoğraflı)

İbrahim Aldemir
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Bandırma'da yapılan karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.
Başkan Uğur, Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'nde düzenlediği toplantıda, "Son meteoroloji verilerine göre Bandırma, Türkiye genelinde 92 santim ile en çok kar yağan yer oldu. Her rahmetin bir zahmeti oluyor. Bu bir afet" dedi.
Kar yağışının etkili olmaya başladığı andan itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Bandırma Belediyesi ile birlikte irtibatlı olarak 6 iş makinesi, 6 binek aracı ve 50 personeli ile hizmet verdiğini belirten Başkan Uğur, "Bugün Balıkesir'den 9.30'ta ayrıldım. İtfaiye binamıza geldiğimde 15.30'du. 5.5 saatlik bir zaman diliminde gelebildik. Yoğun bir kar yağışı var. Servis araçları yollarda kaldı. Hastanemize oksijen tüpü getirmeye çalışan, ekmek getirmeye çalışan araç yolda kaldı. Ama bunların hepsini kurtarmaya çalıştık. Bugünde Balıkesir'den gelirken 7 kamyon kar küreme makinesi, 5 iş makinesi ile toplam 12 iş makinesi ile geldik. Bizim bu bölgede 2 greyder, kepçe, kar küreme makinesi ve tuzlama aracımız çalışıyordu. BASKİ ile beraber 28 aracımız vatandaşımıza hizmet veriyor. Bu bölgede hizmet veren 250 personelimiz var. İsteğimiz bu afetin ölümle sonuçlanmaması".
Sosyal medyada çıkan yalan haberlere Bandırmalıların itibar etmemesini isteyen Başkan Uğur, "Bandırma'da bir su kesilecek diye haber çıktı. Tamamen yalan ve yanlış bir haber. Bandırmalılar su toplamaya başladılar. Hâlbuki böyle bir şey yok. Su kesilmesi diye bir şey yok. Herkes bidonlarını doldurmaya çalıştı. Bu yanlış bir haber. Bunu sosyal medyadan da duyurduk. Büyükşehir olarak bu hizmetleri verirken bir taraftan da Bandırma Belediye Başkanının 'Biz sahada çalışıyoruz, Büyükşehir hiçbir şey yapmıyor' gibi açıklama yapması da bizleri üzdü. Biz bu hizmeti verirken siyaset yapmadan, vatandaşa yardımcı olmak için faaliyetlerimizi yapıyoruz. Bir taraftan da kumanya için talimat verdim. Balıkesir'den kumanyalarda geliyor. 2 bine yakın kumanyayı bekliyoruz ki yolda kalanlara dağıtacağız. Bu konuda otogarda da kumanya dağıtımı yaptık. Marmara, Manyas ve Erdek'te de 10 iş makinesi, 80 personel ile de hizmetlerimiz devam ediyor. BASKİ defin içinde yardım etti. 12 kabrin kazılmasına da BASKİ vesile oldu" şeklinde konuştu.
Uğur, vatandaşların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.
(İA-MŞ)

09.01.2017 18:50:54 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Uğur: &quot;Bandırma Belediyesi dava açarsa planları ihale edemeyiz&quot;
YEREL

UĞUR: "BANDIRMA BELEDİYESİ DAVA AÇARSA PLANLARI İHALE EDEMEYİZ"
Ayvalık ve Gömeç, Halep'i unutmadı
YEREL

AYVALIK VE GÖMEÇ, HALEP'İ UNUTMADI
Başkan Örkçü, Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

BAŞKAN ÖRKÇÜ, GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Ferhunde İnal son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

FERHUNDE İNAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Balıkçı gemileri poyraz nedeniyle Edremit'e demirledi.
YEREL

BALIKÇI GEMİLERİ POYRAZ NEDENİYLE EDREMİT'E DEMİRLEDİ.
Kaymakam Sırmalı, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

KAYMAKAM SIRMALI, ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Dursunbey Karla Mücadelede İlk Sırada Yer Aldı
YEREL

DURSUNBEY KARLA MÜCADELEDE İLK SIRADA YER ALDI
Başkan Uğur Gazeteciler Gününü Kutladı
YEREL

BAŞKAN UĞUR GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
BASKİ'den su kesintisi açıklaması
YEREL

BASKİ'DEN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI
Eğitim İş'ten liselerin dönüştürülmesine tepki
YEREL

EĞİTİM İŞ'TEN LİSELERİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE TEPKİ
Burhaniye'de sanatsal mozaik dersi veriyorlar
YEREL

BURHANİYE'DE SANATSAL MOZAİK DERSİ VERİYORLAR
Balıkesir'de karla mücadele aralıksız sürüyor
YEREL

BALIKESİR'DE KARLA MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Köpek kaçarken korkuluğa sıkıştı
YEREL

KÖPEK KAÇARKEN KORKULUĞA SIKIŞTI
Ayvalık'ta balkonda yangın çıktı
YEREL

AYVALIK'TA BALKONDA YANGIN ÇIKTI
Burhaniye'de kadınlar evde yemek, atölyede resim yapıyorlar
YEREL

BURHANİYE'DE KADINLAR EVDE YEMEK, ATÖLYEDE RESİM YAPIYORLAR
Yol kenarına uçan araç, alt yola düşmekten son dakikada kurtarıldı
YEREL

YOL KENARINA UÇAN ARAÇ, ALT YOLA DÜŞMEKTEN SON DAKİKADA KURTARILDI
Sarıkamış şehitleri anıldı
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILDI
Bandırma'da kar yağışı 30 ağacı yerle bir etti
YEREL

BANDIRMA'DA KAR YAĞIŞI 30 AĞACI YERLE BİR ETTİ
Buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor
YEREL

BUZLANMA SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATIYOR
Burhaniye MHP &quot;Gün Birlik Günüdür&quot;
YEREL

BURHANİYE MHP "GÜN BİRLİK GÜNÜDÜR"