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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın Tabip Odası ve KESK'ten ihraç eylemi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 18:49
Aydın Tabip Odası ve KESK'ten ihraç eylemi
Aydın Tabip Odası ve KESK'ten ihraç eylemi

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Tabip Odası ve KESK Aydın Şubeler Platformu, KHK ile ihraç edilen ADÜ eski Rektörü Prof. Dr. Şükrü Boylu ile KESK üyelerine destek verdi.

Aydın Tabip Odası ve KESK Aydın Şubeler Platformu üyeleri, KHK ile ihraç edilen ADÜ eski Rektörü Prof. Dr. Şükrü Boylu ile KESK üyelerine destek vermek amacıyla Atatürk Kent Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Peş peşe çıkan KHK'lerle üyelerinin meslekten ihraç edildiğini savunan Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, "Aydın'daki kamu emekçileri olarak OHAl ve KHK düzeninden payımıza düşeni alıyoruz. İhraç torbası içerisinde yaşamı boyunca emek, demokrasi ve barış mücadelesinde en ön safta yer almış akademisyen ve kamu emekçileri de yer aldı. 6 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 679 sayılı KHK ile KESK ve Aydın Tabip Odası üyesi ADÜ eski Rektörü Prof. Dr. Şükrü Boylu, İzmir Yapı-Yol Sen Şube Başkanı Erdoğan Polat, BES üyesi SGK avukatı Yalçın Durmuş ihraç edilmiştir. Bunun yanı sıra OHAL sürecinde ilimiz genelinde demokratik sendikal mücadele yürütmelerinden ve sosyal medya paylaşımlarından ötürü 10 KESK üyesi açığa alınmıştır. Aydın Tabip Odası ve KESK Aydın Şubeler Platformu olarak haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen ve de açığa alınan kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmelerini istiyoruz" dedi.

Bugün başlayan anayasa görüşmeleri için TBMM önünde toplanan gruba polis tarafından yapılan müdahaleyi eleştiren Eğitim-Sen Aydın Şube Başkanı Ali Gün ise, her şart ve koşul altına mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Basın açıklaması ADÜ eski Rektörü Prof. Dr. Şükrü Boylu ve İzmir Yapı-Yol Sen Şube Başkanı Erdoğan Polat'ın yaptığı konuşmalarla sona erdi.
(MB-Y)

09.01.2017 18:54:04 TSI
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