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Başkan Vergili'den Çalışan Gazeteciler Gününe kutlama



KARABÜK (İHA) - Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

Vergili, mesajında, her türlü koşulda görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan gazetecilerin, büyük bir fedakarlık örneği gösterdiğini söyledi.

Başkan Vergili, demokrasinin temel taşlarından olan basının, düşünce ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirterek, "Bu anlamda kurumlarla bireyler arasında köprü görevi yaparak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan, zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Böylesi önemli bir konumda olan, medya sektöründe çalışan tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan gazetecilerin meslek etiği ve duyarlılığı da büyük önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle, her türlü zorlu şartlarda son derece özverili bir şekilde gayret göstererek, etik değerlerini de titizlikle takip eden, tarafsız habercilik unsurlarını göz önünde bulunduran, doğru ve hızlı haber iletmeyi ilke edinerek çalışan yerel ve ulusal basın mensuplarımızın ve çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

(YE-YE-Y)



09.01.2017 19:07:38 TSI

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