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Şaphane'den Halep'e yardım



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinden Suriye'nin Halep kentine 1 TIR yardım malzemesi gönderildi.

AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, düzenledikleri kampanya ile bir TIR dolusu gıda ve kıyafet malzemesi toplandığını ifade etti.

Çakır, "Şaphane AK Parti Parti Gençlik Kolları ve Kızılay Şaphane Şubesi'nin birlikte düzenlediği Halep yardım kampanyasında topladığımız yardımları gönderdik. Emeği geçenlerden, yardımda bulunan vatandaşlarımızdan ve araç tahsisinde bulunan ilçe özel idaresinden Allah razı olsun. Halep'teki kardeşlerimizin yanında bir nebzede olsa olabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.

Yardım malzemelerini taşıyan TIR, dualarla Halep'e uğurlandı. (EFE)



09.01.2017 19:51:25 TSI

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